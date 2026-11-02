“La pace non va data per scontata: va costruita ogni giorno, perché nessuno conosca più gli orrori della guerra”

“Il modo più autentico per onorare chi non è tornato è impegnarci affinché nessun’altra generazione sia costretta a conoscere gli orrori della guerra”. La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha voluto omaggiare così i Caduti per la Patria, durante la cerimonia tenutasi al cimitero cittadino. Presenti anche la presidente della Provincia, Monica Patelli e la senatrice della Lega Elena Murelli.

“Come ogni anno – ha detto Tarasconi -, ci ritroviamo qui nella cornice del Famedio del Cimitero urbano per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria, per la libertà e per un futuro migliore per sé e per gli altri. Una cerimonia che non è soltanto un doveroso esercizio della memoria, ma un momento nel quale una comunità si interroga sulla propria storia e sui valori che intende consegnare alle generazioni future” ha detto Tarasconi durante il suo discorso. Il nostro primo pensiero va ai soldati della Grande Guerra, a quei milioni di giovani che, tra il 1915 e il 1918, furono strappati alle loro case e mandati al fronte. Cinque milioni di italiani finirono nelle trincee: oltre un milione furono i feriti, 620 mila i caduti, altrettanti i prigionieri e i dispersi. Uomini spesso giovanissimi, chiamati a confrontarsi con l’orrore di una guerra che avrebbe segnato per sempre la storia e la coscienza del nostro Paese”.

“E insieme a loro, non possiamo non ricordare anche le donne e gli uomini che, negli anni della Resistenza, seppero opporsi alla dittatura e all’occupazione nazifascista, pagando con la vita la scelta di difendere la libertà e la dignità umana. Ma ricordare i Caduti significa anche riconoscere, senza retorica, la disumanità della guerra. Significa guardare oltre la celebrazione del sacrificio e comprendere quanto siano preziose le vite spezzate, le famiglie distrutte, le speranze cancellate. La guerra non è mai una soluzione: è sempre una sconfitta dell’umanità, anche quando viene presentata come inevitabile. C’è un’opera della cinematografia italiana che ha saputo raccontare magistralmente l’assurdità e la disumanità della guerra: “La grande guerra” di Mario Monicelli, con Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Attraverso le vicende di due soldati antieroici, impauriti e imperfetti, il film ci restituisce una rappresentazione della guerra profondamente umana, lontana da ogni celebrazione retorica, ricordandoci che dietro ogni uniforme c’è una persona, con i suoi affetti, le sue speranze e il suo diritto di vivere”.