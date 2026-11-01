La passione per il vintage per 3mila a Piacenza Expo

PIACENZA EXPO FA CENTRO CON GLI OGGETTI LUDICI DEL PASSATO: 3.000 VISITATORI IN UN GIORNO PER LA MOSTRA DEL GIOCATTOLO VINTAGE

Un pubblico di ogni età quello che sabato 31 ottobre, per tutta la giornata, ha affollato il Padiglione 2 e la Galleria di Piacenza Expo in occasione del “Sabato del collezionista”, l’edizione autunnale della Mostra-mercato del giocattolo vintage. La manifestazione fieristica, proposta per la terza volta in edizione autonoma dopo sei anni in veste di evento collaterale a Pantheon, ha registrato ancora una volta il tutto esaurito con un saldo di oltre 3.000 visitatori, un dato che supera notevolmente la media giornaliera registrata nelle edizioni di gennaio e di maggio che prevedevano due giorni d’apertura e che si erano attestate su 4.000 visitatori complessivi.

“Il Sabato del collezionista – commenta il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – si è confermato un format originale e di grande efficacia, sia per gli espositori che hanno la possibilità di ottimizzare i costi logistici e di permanenza, sia per i visitatori che hanno effettivamente dimostrato, nei numeri, un notevole apprezzamento per la scelta espositiva concentrata in una sola giornata. Con tre edizioni annuali, quindi, Piacenza Expo sta offrendo un aggiornato modello per questo tipo di mostra-mercato, che si sta collocando come punto di riferimento nel circuito degli eventi fieristici dedicati al collezionismo ludico”.