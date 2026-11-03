La piacentina Noemi Minnone alla Maratona di New York
3 novembre 2026 | 18:55
A darne notizia è la sindaca di Gragnano: Noemi Minonne, a New York per motivi di lavoro, ha partecipato alla maratona
Un po’ di Piacenza anche alla Maratona di New York. Anzi, per la precisione un po’ di Gragnano Trebbiense, con la partecipazione a uno degli eventi sportivi più famosi del mondo anche di una cittadina del Comune della Valtrebbia.
A darne notizia è la sindaca Patrizia Calza, che ha condiviso gli scatti di Noemi Minnone. “A New York per lavoro, ha voluto cimentarsi nell’impresa. Per Noemi applausi da tutti noi” ha scritto la sindaca Calza sui social.