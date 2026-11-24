La pianura e la “solita” cappa di smog: polveri sotto i limiti ma lo scenario non cambia
Ogni autunno la storia si ripete in pianura padana: nelle giornate più limpide e assolate, specie quelle senza vento, basta salire in collina e godersi l’ampio panorama della pianura
Felici di vivere sotto la cappa di smog? Ogni autunno la storia si ripete in pianura padana: nelle giornate più limpide e assolate, specie quelle senza vento, basta salire in collina e godersi l’ampio panorama della pianura. Lo sguardo abbraccia l’intero piano padano immerso sotto a uno strato marrone dove i raggi solari arrivano filtrati, di norma più freddi e l’aria che si respira è decisamente più pesante.
E’ successo anche sabato scorso 21 novembre, quando dopo la pioggia caduta in settimana, si è aperta una splendida giornata di sole. Ideale per fare i conti con la concentrazione di inquinanti che ci “mangiamo” ogni giorno alle quote più basse, in particolare nei centri urbani, prodotti dalle emissioni di impianti di riscaldamento e mezzi motorizzati. Le immagini scattate sabato scorso dalle prime colline piacentine suscitano impressione, nonostante le rilevazioni di Arpae relative alle concentrazioni di polveri fini degli ultimi giorni a Piacenza si siano mantenute sempre sotto il limite di 50 microgrammi al metro cubo . Ed effettivamente le analisi comparate degli ultimi anni dicono che il numero dei giornate di sforamento dei limiti sono in diminuzione, a dimostrazione dell’efficacia delle misure di contrasto. Che tuttavia non bastano a rendere l’aria di pianura di una tonalità accettabile.
Come è noto dal primo ottobre scorso, come ogni anno, sono scattate le misure antismog previste dal Piano aria integrato regionale, a cominciare dalle limitazioni al traffico per i veicoli classificati come più inquinanti. Ma in tutte le regioni padane del Nord è stato deciso di sospendere qualsiasi restrizione per i veicoli diesel Euro 5 in un primo tempo soggetti al blocco. Sino al 31 marzo 2027, il divieto di circolazione sarà applicato sempre dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per le categorie già interessate dal provvedimento: fino alla categoria Euro 2 per i mezzi a benzina, Gpl o doppia alimentazione metano-benzina, ciclomotori e motocicli, fino alla tipologia Euro 4 per i diesel. Le stesse restrizioni – con estensione ai diesel Euro 5 – saranno in vigore nelle domeniche ecologiche.