Ogni autunno la storia si ripete in pianura padana: nelle giornate più limpide e assolate, specie quelle senza vento, basta salire in collina e godersi l’ampio panorama della pianura

Felici di vivere sotto la cappa di smog? Ogni autunno la storia si ripete in pianura padana: nelle giornate più limpide e assolate, specie quelle senza vento, basta salire in collina e godersi l’ampio panorama della pianura. Lo sguardo abbraccia l’intero piano padano immerso sotto a uno strato marrone dove i raggi solari arrivano filtrati, di norma più freddi e l’aria che si respira è decisamente più pesante.

E’ successo anche sabato scorso 21 novembre, quando dopo la pioggia caduta in settimana, si è aperta una splendida giornata di sole. Ideale per fare i conti con la concentrazione di inquinanti che ci “mangiamo” ogni giorno alle quote più basse, in particolare nei centri urbani, prodotti dalle emissioni di impianti di riscaldamento e mezzi motorizzati. Le immagini scattate sabato scorso dalle prime colline piacentine suscitano impressione, nonostante le rilevazioni di Arpae relative alle concentrazioni di polveri fini degli ultimi giorni a Piacenza si siano mantenute sempre sotto il limite di 50 microgrammi al metro cubo . Ed effettivamente le analisi comparate degli ultimi anni dicono che il numero dei giornate di sforamento dei limiti sono in diminuzione, a dimostrazione dell’efficacia delle misure di contrasto. Che tuttavia non bastano a rendere l’aria di pianura di una tonalità accettabile.