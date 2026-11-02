La Polizia di Piacenza ricorda i suoi caduti “Hanno servito la Patria con dedizione e coraggio”

Nella giornata del 2 novembre si è tenuta la cerimonia commemorativa presso il monumento ai caduti della Questura, alla presenza del Vice Prefetto, del Questore, del Vicario, del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, del Dirigente della Sezione Polizia Stradale, dei Funzionari della Questura, dell’ANPS e del cappellano della Polizia di Stato. “Un momento solenne di profonda riflessione e unione per ricordare il sacrificio di quanti hanno servito la Patria con dedizione e coraggio” sottolinea la Questura con una nota.