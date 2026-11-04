La polizia locale di Cadeo ‘saluta’ il comandante Rollo. Bruschi “Quarto operatore in pochi anni. Cosa non funziona?”
E’ il consigliere di minoranza, Filippo Bruschi (Gruppo Civico per Cadeo) ad annunciare l’addio del comandante Orfeo Rollo
“Apprendo con dispiacere, dopo un accesso agli atti amministrativi, che il 30 novembre il comandante della Polizia Locale di Cadeo interromperà il proprio rapporto di lavoro con l’Ente. È il quarto operatore in pochi anni, il terzo nell’ultimo anno e mezzo, a lasciare la Polizia Locale di Cadeo”. E’ il consigliere di minoranza, Filippo Bruschi (Gruppo Civico per Cadeo) ad annunciare l’addio del comandante Orfeo Rollo. “Mi chiedo cos’è che non funziona in questo Ente, tanto da provocare questo fuggi fuggi di dipendenti che operano nel settore della sicurezza. E mi chiedo cosa stia facendo l’Amministrazione per affrontare un problema così grave. Ad ora pare troppo poco, se non nulla, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E non si tratta di un caso isolato: anche un dipendente dell’Ufficio Tributi ha lasciato l’Ente” scrive Bruschi in una nota.
“Ho chiesto inoltre se fossero state segnalate criticità da parte del responsabile uscente della Polizia Locale. Il responso è stato quasi tragico: erano state segnalate diverse criticità già dallo scorso mese di marzo, tra le quali emerge anche l’inidoneità della sede , cosa che avevo già denunciato in parte pubblicamente poche settimane fa. Ma la vera domanda da porsi, a fronte di queste problematiche, è un’altra: come mai si sono generate queste problematiche? Domanda che evidentemente non è mai stata presa in considerazione dall’attuale Amministrazione, ma la cui risposta sarebbe, a mio avviso, da ascriversi anche a un’evidente carenza organica, oltre che a una pessima gestione politica. Forse il Sindaco dimentica che il primo strumento che ha a disposizione per contrastare la microcriminalità è proprio la Polizia Locale. Il primo dicembre, quindi, il Comune di Cadeo rischia di rimanere senza questo fondamentale strumento di primo intervento”.
“Dopo i recenti fatti di cronaca – prosegue Bruschi – i cittadini hanno avviato una raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza sul territorio. È una richiesta chiara, che questa Amministrazione non può continuare a ignorare. Rimanere senza Polizia Locale, proprio in questo momento, non è una risposta: è esattamente il contrario di ciò che i cittadini stanno chiedendo. E sulla sicurezza, purtroppo, non è la prima volta che le dichiarazioni non trovano riscontro: qualche tempo fa il Sindaco dichiarava a mezzo stampa che al nostro territorio era stata assegnata una pattuglia di Carabinieri. Purtroppo non è così: le autorità preposte, infatti, non hanno confermato l’assegnazione di pattuglie dedicate. Per questo chiedo a Sindaco e Assessore alla Sicurezza di dire con chiarezza ai cittadini perché in pochi anni si sono persi quattro operatori di Polizia Locale e, soprattutto, cosa intendono fare, subito e concretamente, per garantire un servizio stabile, con personale sufficiente e una sede adeguata. Perché la sicurezza non si garantisce con le dichiarazioni, ma con gli uomini e con gli strumenti per lavorare”.