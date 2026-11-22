Archiviato il successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Sir Susa Vim Perugia , vincitrice una settima fa della Supercoppa, nella gara valida per la sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca. L’incontro è in programma domani, domenica 22 novembre alle ore 18 (diretta su Rai Sport e VBTV) al PalabancaSport di Piacenza. Si va verso il sold out, rimangono a disposizione ancora pochissimi biglietti, domani la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 17.

Una sfida di grande prestigio attende la formazione biancorossa, chiamata a misurarsi con una delle squadre di riferimento della pallavolo italiana ed europea. Quello tra Piacenza e Perugia è ormai un confronto consolidato ai vertici del movimento nazionale, capace negli anni di offrire incontri di elevato contenuto tecnico e agonistico. Per la squadra guidata da coach Dante Boninfante, l’appuntamento rappresenta un importante test nel percorso di crescita intrapreso in questa stagione. I biancorossi cercheranno di dare continuità ai risultati e alle prestazioni offerte nelle prime giornate di campionato, facendo leva sul sostegno del pubblico del PalabancaSport. L’incontro assume particolare rilevanza anche in chiave classifica, in una SuperLega che continua a confermarsi tra i campionati più competitivi e spettacolari a livello internazionale.