La prima della classe Perugia al PalaBanca, Gas Sales in campo alle 18
Una sfida di grande prestigio attende la formazione biancorossa, chiamata a misurarsi con una delle squadre di riferimento della pallavolo
GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-0 (in campo alle 18)
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Archiviato il successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Sir Susa Vim Perugia, vincitrice una settima fa della Supercoppa, nella gara valida per la sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca. L’incontro è in programma domani, domenica 22 novembre alle ore 18 (diretta su Rai Sport e VBTV) al PalabancaSport di Piacenza. Si va verso il sold out, rimangono a disposizione ancora pochissimi biglietti, domani la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 17.
Una sfida di grande prestigio attende la formazione biancorossa, chiamata a misurarsi con una delle squadre di riferimento della pallavolo italiana ed europea. Quello tra Piacenza e Perugia è ormai un confronto consolidato ai vertici del movimento nazionale, capace negli anni di offrire incontri di elevato contenuto tecnico e agonistico. Per la squadra guidata da coach Dante Boninfante, l’appuntamento rappresenta un importante test nel percorso di crescita intrapreso in questa stagione. I biancorossi cercheranno di dare continuità ai risultati e alle prestazioni offerte nelle prime giornate di campionato, facendo leva sul sostegno del pubblico del PalabancaSport. L’incontro assume particolare rilevanza anche in chiave classifica, in una SuperLega che continua a confermarsi tra i campionati più competitivi e spettacolari a livello internazionale.