L’inaugurazione ufficiale del Ristorante e della Gastronomia La Ragazzetta si terrà sabato 21 novembre, a partire dalle ore 19, con il tradizionale taglio del nastro in Piazza Cavalli, 1, nel cuore di Piacenza. Per l’occasione, gli ospiti saranno accolti da un buffet aperto, pensato per far conoscere e assaporare una selezione della proposta gastronomica della nuova gestione. Ad accompagnare la serata, le sonorità jazz del Giovanni Guerretti Trio, composto da Alice Galeotti alla voce, Giovanni Guerretti alla tastiera e Marcello Ferrari al contrabbasso. A partire dalle ore 20 sarà inoltre possibile accomodarsi al ristorante e scoprire la nuova proposta gastronomica, con una riduzione speciale del 10% riservata agli ospiti della serata inaugurale. La prenotazione è consigliata scrivendo a info@laragazzetta.it.

La proposta gastronomica che sarà presentata a La Ragazzetta, nasce dalla valorizzazione delle materie prime locali e le reinterpreta attraverso l’esperienza e la sensibilità dello chef Salvatore Ammirati. La cucina de La Ragazzetta prende forma a partire dai prodotti locali e dalle eccellenze gastronomiche piacentine. Un percorso che si sviluppa in continuità con la gastronomia del locale, dedicata alla selezione di prodotti autoctoni, salumi e formaggi, e che trova nel ristorante una naturale evoluzione. Piacenza, con la sua importante tradizione salumiera, rappresenta il punto di partenza della proposta: coppa, salumi a lunga stagionatura e formaggi diventano protagonisti di una selezione che valorizza la qualità delle produzioni locali e il lavoro dei loro artigiani. Tra le collaborazioni figura il salumificio Grossetti, realtà di riferimento per la produzione della coppa piacentina, e per i salumi Gran Riserva. A guidare la cucina è Salvatore Ammirati, originario di Pompei, classe 1981, con un percorso professionale costruito tra Italia e contesti internazionali. Dopo la formazione alberghiera e le prime esperienze nella cucina di mare, intraprende un viaggio professionale che lo porta a lavorare sulle navi da crociera MSC, a Londra, Casablanca e Miami. Rientrato in Italia, apre i suoi primi ristoranti a Parma, tra cui un progetto all’interno di Villa del Ferlaro, storica residenza legata alla figura di Maria Luigia. Prosegue poi il proprio percorso tra Barcellona, Formentera e Ibiza, dove lavora anche come executive chef per una catena alberghiera.

La proposta gastronomica è pensata per evolversi nel tempo. Ogni tre mesi il menù si rinnoverà attraverso nuovi condimenti e interpretazioni, mantenendo come riferimento costante i prodotti tipici e la cultura gastronomica locale. Dalla primavera, la carta si arricchirà anche di una proposta di pesce, grande passione dello chef e filo conduttore di buona parte della sua carriera. La sele-

zione sarà orientata alla qualità del pescato e alla provenienza delle materie prime, con particolare attenzione alle filiere del Mediterraneo. Anche la produzione artigianale avrà un ruolo sempre più importante: accanto alla pasta fresca, già realizzata quotidianamente in cucina, il progetto prevede di ampliare progressivamente le preparazioni interne, dalle focacce alle brioches, rafforzando una filosofia che mette al centro il lavoro manuale e la cura di ogni dettaglio. La carta dei vini accompagnerà il percorso gastronomico con una selezione che guarda anche alle cantine del territorio (La Tosa, Luretta), completando il dialogo tra cucina e cultura enologica piacentina. Con circa 50 coperti, La Ragazzetta propone un’esperienza pensata sia per il pranzo sia per la cena. Accanto al menù alla carta, sarà disponibile una proposta quotidiana dedicata al pranzo di lavoro, mentre per gruppi e occasioni speciali saranno studiate formule personalizzate.