L’Aula Magna della scuola “Calvino” ha ospitato il bilancio del progetto di coordinamento degli spazi di ascolto nelle scuole secondarie di 2° grado e nei centri di formazione professionale, attivato su iniziativa del Comune di Piacenza. L’appuntamento, giunto alla terza edizione, fa riferimento alle attività svolte nell’anno scolastico 2025-2026, rivolgendosi a dirigenti scolastici, docenti, operatori e operatrici del settore educativo e scolastico, genitori e studenti rappresentanti di istituto. Sono stati condivisi i dati emersi dal lavoro svolto nei mesi scorsi e le scuole hanno fatto sentire la propria voce: il liceo Gioia ha presentato “Un podcast sull’ascolto” e l’istituto Romagnosi-Casali racconta “Storie di sportello e sportello d’ascolto tra pari”. Anche alcuni docenti, operatori e operatrici hanno portato la loro testimonianza, prima di lasciare spazio a domande e riflessioni collettive.

I DATI – Il servizio di coordinamento degli spazi di ascolto nelle scuole superiori e nei centri di formazione professionale è promosso dal Comune di Piacenza, in collaborazione con Ausl – distretto Città di Piacenza e affidato a Coopselios. Nell’anno scolastico 2025/2026 sono state coinvolte 14 realtà, tra i istituti superiori (anche paritari) e enti di formazione professionale, per un numero complessivo di 10.252 studenti. I servizi ‘mappati’ nel corso dell’anno sono stati 24 (15 nelle scuole superiori, 2 nelle scuole superiori sanitarie) e 7 (istituti di formazione professionale). Tra gli studenti, più di mille hanno fatto accesso a questo servizio (più del 10% della popolazione scolastica interessata) per un totale di 3mila colloqui. La problematica segnalata maggiormente è la difficoltà nel gestire le emozioni, come lo stress, la rabbia, l’ansia (47%), ma sono complicate anche le relazioni con i genitori e i familiari (32%), così come con gli amici al di fuori della scuola (24%). Il report presentato prende in esame anche i dati forniti dagli adulti che si sono rivolti al servizio, come gli stessi genitori, gli insegnanti e il personale Ata.

LE TESTIMONIANZE – La scuola Casali da quattro anni ha attivo uno sportello di ascolto peer to peer, ossia gestito dagli stessi ragazzi che ascoltano i loro compagni, con il supporto dei docenti. Camilla Cattivelli e Camilla Merisio, della quinta B indirizzo socio sanitario, parlano di un percorso arricchente anche se spesso non facile. “Grazie a questo progetto – dicono – siamo cresciute, abbiamo imparato nuove cose e sicuramente il nostro rapporto con i compagni è cambiato: veniamo viste come persone di fiducia, con cui possono parlare, e un po’ tutta la scuola ci vede in questo modo. Quest’anno partiranno dei progetti per le varie classi, soprattutto nelle prime dove i ragazzi hanno bisogno di essere un po’ indirizzati nel comportamento”. Quali sono le difficoltà principali segnalate dagli studenti? “Hanno bisogno di aiuto, sicuramente, per le situazioni che vivono a casa, oppure hanno problemi con i compagni di classe, o con i professori o anche problemi al di fuori della scuola, per esempio come gestire l’ansia. Ad esempio uno studente che arriva da altre scuole ci ha chiesto come entrare a far parte al meglio del gruppo classe e come interagire con i professori”. Temi che “eravamo preparati ad affrontare e nei casi più gravi, ovviamente, ci siamo sempre rivolti ai nostri docenti di fiducia”.

GESTIRE LE EMOZIONI – Michele Bisagni, psicologo e rappresentante del coordinamento del progetto dedicato agli spazi di ascolto nelle scuole, sottolinea che al di là dei numeri, è importante valorizzare il contributo arrivato dagli stessi ragazzi nel partecipare all’attività. Che non si è limitata a coinvolgere solo gli studenti: il servizio di ascolto è stato esteso anche ai genitori, agli insegnanti e al personale Ata. “Nell’attività di ascolto – dice Bisagni – i ragazzi e le ragazze portano molto i loro vissuti personali, hanno bisogno di aiuto nel gestire la parte emotiva dei loro pensieri, che hanno a che fare un po’ con la scuola, ma che a volte fanno anche riferimento alle dinamiche extrascolastiche. Poi, chiaramente, il bello di questo progetto è che essendo spazi d’ascolto, possono avere anche altri destinatari: docenti, le famiglie piuttosto che il personale ATA. Ciascuno ha i suoi bisogni specifici che emergono durante questi colloqui”. “Che questo servizio sia importante – continua – non lo diciamo noi, ma lo dicono soprattutto le persone che che sono state coinvolte e che ci hanno lasciato una testimonianza, evidenziando in alcuni casi la possibilità di entrare in contatto anche con persone esperte, che potessero aiutarli in momenti che sono assolutamente molto delicati. Oltre ai dati che oggettivamente fanno riflettere, sono soprattutto le loro parole che testimoniano quanto questi spazi siano importanti, un’opportunità da far proseguire nel tempo”.

L’IMPEGNO DEL COMUNE – “Il Comune si è accorto di una situazione molto diffusa all’interno delle scuole secondarie di secondo grado di Piacenza e ha promosso – sottolinea l’assessore Mario Dadati – proprio la sottoscrizione di questo patto di corresponsabilità, con il coordinamento da parte di professionisti delle varie modalità di ascolto degli studenti e delle studentesse. L’amministrazione si è impegnata per dare stabilità, continuità e certezza sia nei tempi che nei contributi che ogni anno vengono erogati, in modo da rendere il servizio sicuro, certo e renderlo riconoscibile anche all’interno dei plessi scolastici, aperto alle scuole paritarie, quindi non solo statali, e agli enti di formazione professionale, aumentando il contributo fino a 60.000 euro all’anno, erogati a sostegno di questi sportelli di ascolto. Il Comune inoltre ha promosso un’apertura verso l’esterno del coordinamento degli sportelli di ascolto che, organizzandosi in micro équipe, va a dialogare con quegli enti e le istituzioni che possono essere più direttamente collegati alle azioni da intraprendere: parliamo di Questura, di azienda sanitaria locale e quindi di quelle realtà che devono essere in stretto contatto con il coordinamento e con gli operatori”.