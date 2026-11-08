“La Sparanoia” di Fettarappa e Guerrieri apre ai Filodrammatici la Stagione di Prosa

©Antonio Ficai Courtesy Of Fondazione Armunia

I pluripremiati Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri con cinico surrealismo e al ritmo di rapide stilettate dialogiche indagano il peso del mondo che grava su “i giovani”. Lo spettacolo “La Sparanoia – Atto unico senza feriti gravi purtroppo” in programma mercoledì 11 novembre nel cartellone L’Altra Scena inaugura a Piacenza la Stagione di Prosa 2026/2027 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Filodrammatici.

Non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati. Il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma. “La Sparanoia” è il grido perforante che muore in gola, è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano. Felice repressione, a tutti. Dal profondo del cuore.

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri sono autori, attori e registi. Tra le realtà teatrali giovani più apprezzate sul panorama nazionale, i loro lavori vengono rappresentati e prodotti da importanti realtà teatrali. Attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo dando voce sulla scena ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata, per riaccendere nel pubblico la rabbia rivoluzionaria. “La Sparanoia” è un progetto ideato e scritto Niccolò Fettarappa, che abbiamo visto per la prima volta a Piacenza nel 2023, sempre per “L’altra scena” in quell’anno ancora Festival, nello spettacolo “Solo quando lavoro sono felice” al fianco di Lorenzo Maragoni.

Biglietti – Posto unico numerato € 20 (intero), 15 (ridotto), 10 (studenti)