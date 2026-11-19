Emmanuel Tjeknavorian (foto di Oliver Borchert)

Sarà l’Orchestra Sinfonica di Milano a inaugurare la Stagione Concertistica 2026/2027 del Teatro Municipale, sabato 28 novembre alle ore 20 e 30. Sul podio Emmanuel Tjeknavorian, direttore musicale della compagine milanese da settembre 2024 e vincitore del Premio Abbiati 2025 come “miglior direttore d’orchestra”. Sotto la sua guida, l’orchestra ha notevolmente ampliato la propria visibilità internazionale e la propria attività concertistica in tournée, con esibizioni in tutta Italia e all’estero. Il programma della serata, in attesa delle celebrazioni per il bicentenario della scomparsa di Ludwig van Beethoven nel 2027, si aprirà con il Triplo Concerto in do maggiore per violino, violoncello e pianoforte op. 56, interpretato da tre solisti attivi a livello internazionale: Luca Kaufman (violino), Giovanni Gnocchi (violoncello) e Sofia Sacco (pianoforte).

Nel Triplo concerto di Beethoven l’idea di musica è concepita come espansione collettiva del gesto strumentale: il pianoforte dialoga con il violino, il violoncello e l’orchestra in una scrittura concertante che si fa ascolto reciproco e costruzione condivisa. Composto nel 1803, il “Triplo” è un unicum nella tradizione musicale classica, con la sua particolare formazione nella quale i tre strumenti non si confrontano soltanto con l’orchestra, ma soprattutto tra loro. Le tre parti si intrecciano e si alternano, in un equilibrio che richiama a tratti la dimensione della musica da camera, mantenendo l’ampiezza e il respiro della forma concertistica. Nella seconda parte del concerto, l’orchestra sarà chiamata a interpretare la Sinfonia Fantastica, op. 14 di Hector Berlioz, considerata uno dei manifesti assoluti del Romanticismo musicale e un capolavoro dell’orchestrazione moderna. Composta nel 1829-1830, quando Berlioz aveva ventisette anni, ha come sottotitolo “Episodio della vita di un artista in cinque parti”, inaugura il genere della sinfonia a programma ed è suddivisa in cinque quadri narrativi, anziché i quattro movimenti della sinfonia classica. Fonte d’ispirazione primaria della Fantastica è un evento personale, ovvero l’amore del compositore per l’attrice irlandese Harriet Smithson.

Fondata nel 1993, l’Orchestra Sinfonica di Milano è oggi riconosciuta come una delle più prestigiose orchestre italiane. Dopo il fondatore Vladimir Delman, si sono succeduti tre Direttori Musicali di rilievo – Riccardo Chailly (1999-2005), Zhang Xian (2009-2016) e Claus Peter Flor (2017-2022) – e dal 2024/25 l’incarico è affidato a Emmanuel Tjeknavorian. La sua storia è segnata da collaborazioni con direttori di fama mondiale come Carlo Maria Giulini, Peter Maag, George Prêtre, Riccardo Muti, Valéry Gergiev, Daniele Gatti, Herbert Blomstedt e Sir Neville Marriner, oltre a Vladimir Jurovskij, Gianandrea Noseda e Robert Treviño all’inizio delle loro carriere.