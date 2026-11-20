Venerdì 13 novembre, all’agriturismo Boschi Celati di Fossadello di Caorso, il professor Alberto Martini, emerito dell’Università di Genova, ha chiuso l’edizione 2026 di A Cena con la Scienza, la rassegna coordinata da Michele Lodigiani e promossa da Confagricoltura Piacenza e Agriturist. Già ospite nel 2013, presentato da Lodigiani come «uno scienziato umanista» e «umano, che non è esattamente la stessa cosa», Martini ha guidato il pubblico in un viaggio di quasi tre millenni nella storia della medicina attraverso le opere d’arte.

Si parte dal mito, quando la malattia era una punizione divina: la pestilenza dell’Iliade, Pandora, Asclepio con il bastone e il serpente, ancora oggi simbolo della professione medica, e le figlie Igea e Panacea, da cui derivano le parole igiene e panacea. Nei templi del dio il malato dormiva e attendeva in sogno l’indicazione della cura. Con Ippocrate la medicina diventa una scienza fondata sull’osservazione del paziente e nasce la teoria dei quattro umori, che attraverso Galeno e Avicenna resterà valida fino alla Rivoluzione francese. Nel Medioevo il sapere sopravvive nei monasteri, e Martini ha ricordato Bobbio; i pellegrini scolpiti sul duomo di Fidenza, lungo la via Francigena, raccontano la nascita dell’assistenza ai malati. Poi la Scuola salernitana, dove le donne ebbero un ruolo di primo piano e dove le urine venivano osservate, valutate per colore e persino assaggiate; le università di Bologna, dove Mondino de’ Liuzzi eseguì la prima autopsia pubblica, e di Padova; e un cenno al «nostro» Guglielmo da Saliceto, che promosse il passaggio dal cauterio al bisturi.

Davanti alla peste del Trecento, arrivata via nave da Caffa a Messina e capace di uccidere in due anni circa un terzo degli europei, la medicina era impotente. Venezia inventò il lazzaretto e la quarantena, ispirata ai quaranta giorni indicati da Ippocrate. L’arte rispose con i trionfi della morte e le danze macabre, da Pisa a Palermo fino a Clusone, dove il doge offre alla morte panetti di zucchero, allora preziosissimi, per farsi risparmiare. Il Rinascimento porta in pittura ciechi e folli, da Bruegel a Bosch, e Leonardo lascia disegni anatomici straordinari, rimasti sconosciuti fino all’Ottocento. A Padova, città aperta dove studiavano ebrei e protestanti e dove si laureò la prima donna al mondo, Vesalio smentisce Galeno in oltre duecento punti. Il Secolo d’oro olandese ha anche un aggancio piacentino, con Margherita d’Austria governatrice dei Paesi Bassi e il figlio Alessandro Farnese generale di Filippo II: nella repubblica calvinista la visita del medico diventa un genere pittorico, con il polso tastato e le urine controluce, fino alla Lezione di anatomia di Rembrandt. La svolta arriva con Morgagni, che collega i sintomi alle lesioni anatomiche, e con la Rivoluzione francese, che fa della salute un diritto del cittadino e con Pinel libera dalle catene i malati di mente. Poi Jenner, che osserva come i mungitori contagiati dal vaiolo delle vacche non si ammalino: da qui il nome stesso di vaccino. I no vax, ha osservato il relatore, sono sempre esistiti. La chiusura è nel Novecento, con Munch, Picasso e Frida Kahlo.