La Val d’Aveto lascia Piacenza e diventa parte della diocesi di Chiavari

Domenica 15 novembre, alle ore 15.30, nel santuario di Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova, si svolgerà la celebrazione eucaristica con la quale la Val d’Aveto diventerà ufficialmente parte della diocesi di Chiavari. Saranno presenti i Vescovi di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, e di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto. Non potrà partecipare l’arcivescovo Edgar Peña Parra, Nunzio apostolico in Italia; su richiesta di monsignor Devasini, d’intesa con monsignor Cevolotto, ha nominato don Luca Sardella delegato per l’attuazione del decreto a nome del Nunzio.

La situazione

Da diversi anni la diocesi di Piacenza-Bobbio aveva intrapreso una riflessione rispetto alla possibilità che la Val d’Aveto venisse accorpata alla diocesi di Chiavari. Da un lato perché la maggior parte dei residenti di quella Valle è legata più al Tigullio che non al piacentino per fruire di molteplici servizi come la scuola, il lavoro e la sanità; dall’altro lato, per una prossimità anche geografica con Chiavari, che potrà permettere al Vescovo diocesano una cura pastorale più puntuale dei fedeli di quel territorio. La distanza tra la Val d’Aveto e Piacenza, infatti, è di un centinaio di chilometri, con tempi di percorrenza che in auto possono superare le due ore. Distanza e tempi che si dimezzano, invece, se si raggiunge Chiavari. L’obiettivo era dare continuità ad un percorso che già nel 1989, quando vennero unite le diocesi di Bobbio e Piacenza, consegnò al territorio diocesano di Chiavari le parrocchie di Borzonasca, Caregli e Brizzolara che appartenevano alla circoscrizione bobbiense.

L’iter compiuto

Le consultazioni in entrambe le diocesi interessate si sono articolate nell’arco di quasi tre anni. Nel giugno 2023 il progetto di ridefinizione dei confini venne presentato a Rezzoaglio. A seguito della formale richiesta della diocesi di Piacenza-Bobbio e delle motivazioni che la sostenevano, il Vescovo di Chiavari si attivò per un discernimento condiviso con il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano, che si dichiararono a favore della proposta. Sull’opportunità di questo accorpamento vennero successivamente interpellate le singole Conferenze episcopali regionali: quella dell’Emilia Romagna, nel maggio 2025, e quella ligure, nello scorso mese di gennaio 2026. Entrambe avevano espresso parere favorevole. Compiuto questo iter consultivo a livello locale, la Santa Sede ha valutato nei mesi scorsi la documentazione inviata dalle diocesi. L’iter si è ormai concluso e la Nunziatura apostolica in Italia ha comunicato l’assenso del Dicastero per i Vescovi e l’avvenuta firma del Decreto da parte dell’arcivescovo Filippo Iannone, prefetto del Dicastero stesso. Il decreto è stato contestualmente notificato alle autorità italiane competenti affinché la modifica acquisisca efficacia in foro civile a norma della legislazione vigente.