Una mattinata intensa, carica di emozioni e partecipazione, quella che si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Ottone in occasione della presentazione del libro “La vita è un profumo. Canto a due voci” di Chiara Ingrao, con Blessing e Giovanna Calciati.

L’iniziativa, promossa dai Comune di Ottone con la partecipazione dell’Unione Alta Val Trebbia e Val Luretta nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha rappresentato un’importante occasione di incontro e riflessione attraverso la storia di Blessing, una giovane donna la cui vita è stata segnata da esperienze dolorose e da molteplici forme di violenza, ma anche dalla forza con cui ha affrontato le difficoltà e dalla capacità di costruire legami e lasciare un segno profondo nelle persone che l’hanno conosciuta.

Ad aprire la mattinata con i saluti istituzionali è stato Federico Beccia, sindaco di Ottone, che ha sottolineato: «Iniziative come questa sono importanti per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne. Nessuna donna deve mai subire soprusi, violenze o prevaricazioni: le donne devono essere sempre difese, tutelate e messe nelle condizioni di vivere liberamente, con dignità e senza paura».

A seguire, Maria Lucia Girometta, vicesindaco di Ottone, ha condiviso la propria conoscenza personale di Blessing: «Conoscevo Blessing e sono profondamente colpita dalla sua storia. Ho potuto conoscere anche la forza di Giovanna e il suo impegno nello starle accanto, condividendo con lei un percorso umano davvero significativo. È una storia toccante e commovente, che testimonia il valore di un legame capace di cambiare una vita».

Particolarmente emozionanti le letture dedicate alla vita di Blessing, che hanno permesso ai presenti di ripercorrerne le difficoltà, le sofferenze, ma anche i sentimenti, i sogni e la sensibilità. Nel corso della mattinata, Fausta Pizzaghi, sindaco di Cerignale, e Roberta Valla, sindaco di Travo, hanno letto alcune poesie scritte da Blessing, regalando al pubblico ulteriori momenti di intensa commozione. Giovanna Calciati, che ha condiviso con Blessing un legame speciale e un percorso umano profondo, ha raccontato la loro storia, testimoniando il valore dell’accoglienza, dell’amore e della vicinanza. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di potenziare i servizi dedicati al sostegno delle donne, affinché possano trovare un supporto concreto e continuativo nei percorsi di uscita dalla violenza. Il libro rappresenta anche un’occasione concreta di solidarietà: i proventi della sua vendita sono destinati a progetti a sostegno delle giovani donne.

Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale di Piacenza, ha richiamato l’attenzione sulle radici culturali della violenza: «La storia di Blessing ci ricorda quanto sia necessario continuare a contrastare una cultura patriarcale che ancora condiziona la vita delle donne e ne limita la libertà. Ho conosciuto personalmente Blessing e credo che la sua storia e il suo esempio debbano continuare a essere trasmessi, soprattutto alle generazioni future. Non possiamo abbassare la guardia».

Nadia Pompini, presidente del Tavolo Provinciale di confronto contro la violenza alle donne, ha evidenziato l’importanza della continuità del sostegno: «Il supporto alle donne vittime di violenza non può fermarsi alla fase dell’emergenza. Le ferite restano anche dopo e richiedono accompagnamento e attenzione nel tempo. Per questo è fondamentale il lavoro del Tavolo provinciale, che abbiamo ampliato coinvolgendo anche le associazioni impegnate a fianco delle donne nei diversi ambiti, rafforzando una rete di collaborazione e sostegno».

Gloria Zanardi, avvocato, Presidente della Commissione delle Elette del Comune di Piacenza e Consulente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ha posto l’accento sul valore educativo della testimonianza: «La storia di Blessing deve essere conosciuta e diffusa perché racconta le conseguenze che le diverse forme di violenza possono avere sulla vita di una donna. Contrastare la violenza non significa intervenire soltanto quando si manifesta, ma lavorare sulle sue radici attraverso un processo culturale ed educativo. Dobbiamo insegnare soprattutto alle nuove generazioni il rispetto, la libertà e il riconoscimento della dignità dell’altra persona. Anche testimonianze come quella di Blessing possono contribuire a costruire un cambiamento concreto».

L’incontro ha visto la partecipazione dei Sindaci e dei rappresentanti dei Comuni appartenenti all’Unione, insieme a numerosi cittadini, donne e uomini, e alla presenza di don Diego, parroco della comunità di Ottone. Una partecipazione ampia e sentita, che ha testimoniato come il contrasto alla violenza riguardi l’intera comunità.