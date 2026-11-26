Furto nella notte del 26 novembre a Piacenza: nel mirino dei ladri il museo Kronos della cattedrale di Piacenza e la chiesa del Corpus Domini. Nel museo è stata svaligiata la vetrina degli ori votivi: 200 pezzi (bracciali, anelli, collane) che venivano donati dai fedeli per le grazie ricevute. Non si tratta quindi di beni dal grande valore artistico, ma sicuramente di facile smercio.

Sempre nel mirino dei ladri anche la chiesa del Corpus Domini. Le indagini, affidate sia ai carabinieri che alla polizia, sarebbero già a buon punto, anche grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nei due edifici. I presunti responsabili del colpo al Corpus Domini sarebbero già stati individuati e fermati.