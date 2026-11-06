L’amore che ferisce e l’amore che cura: incontro al Palabancaeventi

“L’amore che ferisce. L’amore che cura”. Questo il tema della conferenza che si terrà lunedì 9 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza. Un incontro a tre voci per rispondere a una domanda: perché alcune relazioni ci fanno crescere e altre ci consumano?