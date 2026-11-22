“Oggi la nostra memoria si estende anche alla giornata dell’Orfano, dedicata ai figli di quei carabinieri che sono scomparsi prematuralmente – ha ricordato il comandante provinciale Paolo Leoncini -. Sicuramente noi non riusciremo a colmare il vuoto improvvisamente lasciato dai loro cari che non ci sono più. Ma certamente teniamo fede all’impegno di continuare a prendersi cura dei loro figli, che saranno sempre anche figli della grande famiglia dell’Arma. E per questo motivo voglio ricordare in modo particolare Giada ed Elia, figli del vice brigadiere medaglia d’oro al valore civile alla memoria Luca di Pietra, caduto in servizio il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni. Con lui c’era anche Massimo Banci, fratello decorato, la medaglia d’oro al valor civile, qui presente con noi. A Giada ed Elia voglio dire che non saranno mai soli, ma attorno a loro ci saremo sempre noi, ci sarà sempre una grande famiglia”.