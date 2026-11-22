L’Arma celebra la Virgo Fidelis “Protegga ogni militare al servizio della comunità”
Celebrazione della “Virgo Fidelis”, dell’85° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”, nella basilica di San Giovanni in Canale, officiata da Mons. Giuseppe Basini, Vicario Generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio.
Il 21 novembre è una giornata dedicata alla “Virgo Fidelis”, proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dal Papa Pio XXII, così come ad altre due ricorrenze particolarmente significative: la battaglia di Culqualber che nel 1941 vide l’eroismo del I° Gruppo Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale immolatosi quasi completamente nella lotta contro l’esercito britannico; e la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, che costituisce una concreta vicinanza con le famiglie dei militari scomparsi.
“Oggi la nostra memoria si estende anche alla giornata dell’Orfano, dedicata ai figli di quei carabinieri che sono scomparsi prematuralmente – ha ricordato il comandante provinciale Paolo Leoncini -. Sicuramente noi non riusciremo a colmare il vuoto improvvisamente lasciato dai loro cari che non ci sono più. Ma certamente teniamo fede all’impegno di continuare a prendersi cura dei loro figli, che saranno sempre anche figli della grande famiglia dell’Arma. E per questo motivo voglio ricordare in modo particolare Giada ed Elia, figli del vice brigadiere medaglia d’oro al valore civile alla memoria Luca di Pietra, caduto in servizio il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni. Con lui c’era anche Massimo Banci, fratello decorato, la medaglia d’oro al valor civile, qui presente con noi. A Giada ed Elia voglio dire che non saranno mai soli, ma attorno a loro ci saremo sempre noi, ci sarà sempre una grande famiglia”.
“L’ultimo ringraziamento va a tutti gli uomini e le donne del comando provinciale di Piacenza. Il ringraziamento che voglio rivolgere quale loro comandante è per la dedizione, il tratto cortese e la fermezza con cui ogni giorno continuano a garantire la sicurezza e la legalità delle comunità che sono state affidate alla loro responsabilità. Rivolgo una preghiera alla Virgo Fidelis, chiedendole che così come questi ragazzi continueranno a vegliare sulle omunità, così la nostra Santa Patrona continui a vegliare sui nostri ragazzi, continuando a proteggere ogni militare che giorno e notte presidia le nostre strade al servizio del cittadino e dell’Italia”.