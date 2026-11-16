L’Asl incontra i comitati consultivi misti “Risorsa fondamentale per la sanità”

La qualità di un servizio sanitario si misura anche attraverso l’esperienza di chi lo utilizza. Capire se è facile accedere a una prestazione, se le informazioni sono chiare, se i percorsi assistenziali rispondono davvero alle esigenze delle persone: sono aspetti che contribuiscono a definire la qualità dell’assistenza e che richiedono un ascolto costante. È in questo spazio di confronto che operano i Comitati consultivi misti (CCM), organismi che mettono in relazione l’Azienda sanitaria con le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il loro compito è raccogliere osservazioni ed esperienze dei cittadini, contribuire alla valutazione dei servizi e formulare proposte per migliorarli. Sul territorio provinciale sono attivi tre Comitati, corrispondenti ai Distretti di Piacenza, Levante e Ponente. La loro articolazione consente di portare nel confronto aziendale le specificità dei diversi territori e le esigenze delle comunità locali.

Obiettivi, progetti e prospettive di collaborazione sono stati al centro di un incontro che si è svolto nella nuova Casa della Comunità Belvedere, alla presenza del direttore generale Paola Bardasi, del direttore delle Attività socio-sanitarie Eleonora Corsalini, dei direttori dei Distretti Evelina Cattadori, Stefano Nani e Vittorio Casati e dei presidenti e vicepresidenti dei tre Comitati. Un’occasione per valorizzare un lavoro talvolta poco visibile, ma costante e fondamentale per la popolazione, e per ribadire la volontà dell’Azienda di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella programmazione e nel miglioramento dei servizi. “Ho voluto essere presente personalmente a questo incontro perché considero i Comitati consultivi misti interlocutori fondamentali per la nostra Azienda – ha sottolineato il direttore generale – Il loro valore sta soprattutto nella capacità di contribuire in modo costruttivo al miglioramento della sanità, aiutandoci a leggere insieme i dati sull’attività dei servizi e i bisogni reali delle persone. È proprio dall’incontro tra questi due punti di vista che possiamo individuare risposte sempre più appropriate per il nostro territorio. La collaborazione con i CCM rappresenta un valore aggiunto al quale teniamo molto e che intendiamo rafforzare ulteriormente”. Il direttore generale ha quindi richiamato le trasformazioni che stanno interessando l’organizzazione sanitaria territoriale e il ruolo che la partecipazione dei cittadini potrà assumere nei nuovi modelli assistenziali. “Con lo sviluppo delle Case della comunità vogliamo promuovere un coinvolgimento sempre più concreto della cittadinanza nella programmazione e nella costruzione dei servizi. Da parte mia e dei direttori di Distretto ci sarà la massima disponibilità a mantenere un confronto costante con i Comitati, perché crediamo che questa relazione debba continuare a crescere”.

Il ruolo dei CCM nel miglioramento dei servizi e nella costruzione della salute di comunità è stato al centro anche dell’intervento di Eleonora Corsalini. “I Comitati consultivi misti hanno un’importanza fondamentale per la nostra Azienda, soprattutto di fronte alle sfide che oggi interessano il sistema sanitario – ha evidenziato il direttore delle Attività socio-sanitarie – Misurare la qualità di un servizio significa anche comprendere come viene vissuto dalle persone che lo utilizzano, quali difficoltà incontrano e quanto le risposte offerte siano aderenti alle loro necessità. Il contributo dei CCM è prezioso proprio perché ci permette di integrare la valutazione oggettiva delle prestazioni con l’esperienza concreta dei cittadini”. Corsalini ha, quindi, richiamato anche un’altra funzione dei Comitati, quella di favorire la conoscenza e l’accessibilità dei servizi. “Vorrei sottolineare anche il vostro ruolo di megafono nei confronti della comunità. Non si tratta soltanto di raccogliere bisogni e segnalazioni, ma anche di aiutare i cittadini a conoscere le opportunità e i servizi disponibili, orientandoli nell’accesso alle nostre strutture. Il rafforzamento dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77 valorizza proprio questa collaborazione. Le associazioni di volontariato rappresentano una risorsa complementare all’offerta sanitaria e contribuiscono concretamente alla qualità dell’assistenza. La salute di comunità – ha concluso – si costruisce attraverso il coinvolgimento attivo delle persone. Significa riconoscere alla comunità un ruolo non soltanto nella valutazione dei servizi, ma anche nella loro coprogettazione. È un cambiamento culturale importante, nel quale i Comitati consultivi misti possono offrire un contributo determinante”.

Tre Comitati, una rete di partecipazione

Alla guida del Comitato di Piacenza sono stati recentemente confermati Mariangela Zilocchi, presidente, affiancata dalla vicepresidente Adele Boncordo. Per Levante il presidente è Piercarlo Cigala, con Fiorella Scaletti come vicepresidente, mentre il Comitato di Ponente è guidato da Luigi Tirotta, con Guglielmo Gobbi nel ruolo di vicepresidente. Tirotta ricopre anche l’incarico di coordinatore dell’esecutivo provinciale. Proprio Tirotta, intervenendo a nome dei Comitati, ha ringraziato la direzione aziendale per l’attenzione riservata al loro lavoro, sottolineando il valore di una partecipazione che continua a rinnovarsi nel tempo.

“Vedere una sala così gremita e attenta è un segnale importante, che dimostra quanto sia sentita la volontà di collaborare – ha osservato -. I Comitati consultivi misti sono organismi nati nel 1994 e hanno quindi alle spalle una lunga esperienza di partecipazione. La loro forza sta proprio nella capacità di mettere in relazione due prospettive: quella dell’Azienda sanitaria e quella della popolazione, con l’obiettivo comune di costruire servizi migliori”. Tirotta ha quindi ricordato la dimensione regionale di questa esperienza. “In Emilia-Romagna sono presenti 42 Comitati consultivi misti, che coinvolgono circa 900 persone, di cui 500 volontari. Un vero e proprio esercito armato di entusiasmo e disponibilità a fare, collaborare e costruire. È una ricchezza straordinaria, fatta di persone che mettono gratuitamente a disposizione tempo, competenze ed energie per il bene della comunità. Stiamo facendo un buon lavoro e vogliamo continuare su questa strada, insieme all’Azienda”.