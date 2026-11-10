L’Assigeco torna in campo per il primo turno infrasettimanale: ad attenderla c’è Omegna

Archiviata la vittoria contro Agrigento e dopo essere rientrata nella giornata di ieri dalla Sicilia, l’Assigeco Piacenza si prepara a tornare subito in campo. L’ottava giornata di regular season mette infatti i Lupi di fronte al primo turno infrasettimanale della stagione, per la sfida con Omegna in programma mercoledì 11 novembre alle ore 20:30 sul parquet del PalaBanca di Piacenza. Alla vigilia della partita, il giovane biancorossoblu Matteo Ermelani, autore di una notevole prova difensiva nell’ultima gara, analizza opportunità e criticità in merito all’imminente impegno: “Sarà il primo turno infrasettimanale della stagione e dovremo farci trovare pronti. Vogliamo continuare a cavalcare la scia di queste ultime uscite, e per farlo dovremo giocare ad alto ritmo. Affrontiamo una squadra che ha incontrato qualche difficoltà in avvio di campionato, ma che nell’ultima giornata ha conquistato una vittoria importante, ritrovando entusiasmo. L’approccio alla partita e il supporto dei nostri tifosi saranno fondamentali”.

Contro Agrigento è arrivata un’altra vittoria di grande importanza per il vostro cammino. Che indicazioni vi lascia questa sfida? “È stata un’altra grande prestazione di squadra dopo la bella vittoria contro Orzinuovi. Siamo partiti bene, imponendo la nostra idea di gioco in un primo tempo per noi molto positivo. Nel terzo quarto Agrigento ha provato a rientrare, tuttavia siamo stati bravi a respingere il loro tentativo di rimonta alzando nuovamente il livello dell’intensità. Questa gara testimonia il fatto che il gruppo sta crescendo e ha ancora buoni margini di miglioramento”.

Sei alla prima esperienza lontano da casa: come ti stai trovando in questi primi mesi in biancorossoblu? “A volte la lontananza di casa si fa sentire, ma qui in Assigeco ho trovato persone fantastiche. Sia i compagni di squadra che lo staff mi hanno subito fatto sentire parte di questa grande famiglia: sono davvero contento della scelta che ho fatto”.

In un roster che unisce giocatori esperti e altri più giovani, come nel tuo caso, quanto sono d’aiuto i compagni più navigati nel trovare la giusta fiducia sia in allenamento che in partita? “Molto, in questi primi mesi di allenamento ho già imparato tanto. Tutti, dai giocatori agli allenatori, mi stanno dando una grandissima mano e mi stanno aiutando a crescere come giocatore e come persona. Sto imparando tante cose preziose che sicuramente mi saranno utili nel corso della stagione e nella mia carriera”.

Affrontare partite così ravvicinate, contando anche il fatto che siete rientrati lunedì dalla Sicilia, richiede un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Come avete preparato il match in tempi così ristretti? “Dopo il rientro dalla trasferta siamo subito tornati al Campus per iniziare a lavorare sulla gara contro Omegna. Quando si gioca ogni quattro giorni, oltre ad allenarci intensamente sarà fondamentale anche riuscire a riposare e recuperare al meglio le energie in vista della partita di mercoledì”.

PAFFONI FULGOR OMEGNA – È stata un’estate di cambiamenti quella che ha vissuto Omegna dopo aver tagliato il traguardo dei playoff nella passata stagione. In panchina è tornato Michele Belletti, per la prima volta nelle vesti di capo allenatore, mentre il roster conta un paio di conferme e diversi giovani con buoni margini di miglioramento. Dopo un avvio non semplice, la formazione piemontese ha saputo rialzare la testa trovando due vittorie nelle ultime tre uscite. Lo starting five biancoverde può contare sulla presenza nel backcourt dell’ex Casale Monferrato Francesco Guerra e del bolognese Elia Morandotti, insieme all’ala lettone Andris Misters, al terzo anno in maglia Paffoni e tra i giocatori più dominanti del campionato. Sotto canestro troviamo un lungo versatile come Simone Angelucci, e lo storico capitano Jacopo Balanzoni. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il playmaker Edoardo Santi, alla prima esperienza in Serie B Nazionale, e il veterano Marco Contento, oltre a Obinna Odah e Mauhamadou Yadde, due ali atletiche e dinamiche reduci da buone stagioni in Serie B Interregionale. Per dare manforte al reparto lunghi è invece arrivato a inizio mese Sebastiano Bianchi. Tre gli ex di serata: Marco Contento ha vestito la maglia Assigeco nel 2011/2012, mentre l’indisponibile Massimiliano Ferraro ha militato a Omegna nel 2024/2025. Coach Marcello Ghizzinardi è stato il capo allenatore della formazione piemontese dal 2016 al 2019, vincendo due Coppe Italia di categoria nel 2018 e nel 2019.

COME SEGUIRE LA PARTITA – Per i tifosi Assigeco i biglietti per la partita sono disponibili sia online, sul sito https://www.vivaticket.com/it, che presso la biglietteria del PalaBanca (l’ingresso torna al Foyer 1), aperta mercoledì dalle ore 19:15 fino all’inizio della partita. Per i tifosi ospiti, in via straordinaria per questa partita, l’acquisto del biglietto è consentito su VivaTicket fino alla giornata di di mercoledì compresa (entro le ore 20:30). Il settore di riferimento è la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro. Si consiglia vivamente l’acquisto online per agevolare e velocizzare le procedure d’ingresso al palazzetto. Tutti gli abbonati potranno ritirare il proprio abbonamento presso la biglietteria del PalaBanca, contestualmente alla consegna della t-shirt in omaggio. In occasione di questo match ci sarà l’University Night al PalaBanca: tutti gli studenti universitari, presentando il badge all’ingresso, potranno acquistare un tagliando per la partita al prezzo di 1 euro.