Le ultime due partite contro Lumezzane e Brescia, rispettivamente prima e seconda della classe, non hanno sorriso all’Assigeco Piacenza, che in entrambe le occasioni dopo una convincente prima metà di gara ha avuto difficoltà nella gestione secondo tempo. Tra i fattori che hanno inciso, sicuramente le rotazioni corte non hanno aiutato, tuttavia in settimana è arrivata la firma del pivot Angelo Del Chiaro, un giocatore dal pedigree importante per la categoria, che sarà subito disponibile per la prossima sfida, in programma domenica 29 novembre alle ore 18 sul parquet del PalaBanca di Piacenza contro Reggio Calabria.

Alla vigilia del match, l’assistente allenatore Ariele Zanella vede nella continuità la parola chiave per provare a tornare al successo: “Abbiamo voglia e bisogno di tornare alla vittoria, e i ragazzi attraverso il lavoro e l’atteggiamento l’hanno dimostrato durante la settimana di allenamenti. Dovremo essere bravi a imporre la nostra identità e a ritrovare continuità di gioco per tutti i quaranta minuti. Affrontiamo una squadra che, come noi, ha bisogno di punti, e che recentemente ha cambiato il proprio giocatore comunitario. Con l’aiuto dei tifosi, il nostro sesto uomo in campo, sarà necessaria una prestazione solida per conquistare i due punti”.

Anche contro Lumezzane il secondo tempo vi è costato caro. Cosa pensi che sia mancato nella ripresa per dare continuità a quanto fatto nella prima metà di gara? “Come accaduto la settimana precedente contro Brescia, quando la partita si è alzata di intensità non siamo riusciti a farci trovare pronti. Ci è mancata lucidità e compattezza per dare continuità a quanto di buono fatto nella prima metà di gara”.

In settimana è arrivata la firma di Del Chiaro per aggiungere centimetri e fisicità sotto canestro. Che tipo di impatto ti aspetti possa avere sul vostro gioco? “Al di là delle due sconfitte contro avversarie di grande valore, nelle ultime settimane ci è mancata un po’ di qualità nel lavoro quotidiano in palestra a causa di alcuni stop legati agli infortuni e ad acciacchi fisici. In questi giorni, invece, stiamo lavorando molto bene, sia in termini di qualità che di quantità, e ritrovare continuità negli allenamenti è sicuramente un aspetto positivo in vista di domenica. L’arrivo di Angelo darà una mano importante non solo al reparto lunghi ma a tutta la squadra, permettendoci di avere maggiori soluzioni”.

Da assistente allenatore, come si divide il lavoro quotidiano tra campo, video e supporto ai giocatori? “È esattamente così che si divide il lavoro. Si parte dalla preparazione della gara, cercando di recepire le indicazioni e le esigenze del capo allenatore, analizzando gli avversari sia da un punto di vista personale sia attraverso ciò che l’head coach vuole trasmettere alla squadra. C’è poi il lavoro individuale, nel quale cerchiamo di aiutare i giocatori a prepararsi al meglio, concentrandoci sulle caratteristiche e sulle esigenze di ciascuno. Infine, durante gli allenamenti, il nostro compito è supportare il capo allenatore e contribuire al lavoro sul campo”.

MYENERGY REGGIO CALABRIA – Ripescata in Serie B Nazionale dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, Reggio Calabria in questo inizio di stagione vanta un record di 4 vittorie e 6 sconfitte contraddistinto da una strana particolarità: se da un lato manca ancora la prima vittoria casalinga, il bottino in trasferta è quasi perfetto, con quattro successi nelle cinque gare disputate. Allenata da Michele Carrea, la squadra calabrese vede la presenza in quintetto del playmaker Gabriele Romeo e del classe 2002 Matteo Calvellini, alla prima esperienza in questo campionato, sostenuti due giocatori esperti come l’ex Roseto Alessio Donadoni e l’ala albanese Celis Taflaj, per diversi anni protagonista in Serie A2. Spetta invece a Baye Modou Diouf, la scorsa stagione vincitore del campionato con Vigevano, il compito di portare energia e verticalità sotto le plance. A portare energie fresche dalla panchina al reparto esterni sono Leonardo Clark, il lettone Gustavs Kampuss e un giocatore con tanti punti nelle mani come Nikola Markovic, insieme all’ala Soma Abati Toure. A dare manforte al reparto lunghi, il pivot classe 1995 Leonardo Marini.

Coach Michele Carrea è l’unico ex di serata: ha militato nello staff tecnico biancorossoblu dal 2010 al 2015, conquistando da capo allenatore lo storico scudetto Under 19 nel 2014. Debutto in maglia Assigeco per Angelo Del Chiaro, annunciato in settimana dal club. Stessa sorte nelle fila degli ospiti per Gustavs Kampuss, che prende il posto dello statunitense con passaporto svedese Daniel Love nello scacchiere neroarancio.