Foto di Monica Dallavalle

Non è bastato un primo tempo da dieci e lode all’Assigeco Piacenza per superare una corazzata di questo campionato come Brescia. Nonostante ciò, la gara ha sicuramente lasciato diversi spunti positivi alla squadra biancorossoblu, chiamata domenica ad affrontare “on the road” la capolista Lumezzane, con la sfida in programma domenica 22 novembre alle ore 18 sul parquet del PalaA2A. Seppur le rotazioni siano ancora ridotte, coach Ghizzinardi guarda alla prossima sfida con la giusta dose di carica e fiducia: “Ci aspetta una partita complicata: Lumezzane, oltre al fatto di aver recuperato Stefanelli, può contare su un roster di altissimo livello e ben allenato, con alcuni giocatori con esperienze in Serie A, giovani in rampa di lancio e veterani di questa categoria. Hanno vinto diverse partite di misura e ciò non può essere solo una questione di fortuna, ma consapevolezza e fiducia nei propri mezzi che si cementa di partita in partita. Noi fino ad adesso ce la siamo giocata con tutti e vogliamo continuare a farlo. Servirà il giusto approccio e la giusta concentrazione per tutta la durata del match”.

Contro Brescia, dopo una prima metà di gara da parte vostra sontuosa, il secondo tempo è stato cruciale. A giocare un ruolo decisivo secondo te sono stati più meriti bresciani o demeriti vostri? “Non lo so, è complicato dare una risposta. Siamo stati clamorosamente avanti nel primo tempo per meriti nostri, era molto difficile mantenere lo stesso passo e le stesse percentuali in una seconda metà di gara dove Brescia ha reagito. Per questo, per rispondere alla domanda, dico metà e metà”.

Come giudichi questa settimana da tre gare in otto giorni e come sta la squadra fisicamente? “Sicuramente giudico molto bene questa settimana. Sono state tre partite difficili, abbiamo viaggiato, abbiamo lottato e per centodieci sui centoventi minuti complessivi siamo stati veramente bravi, poi si è perso contro una grande squadra come Brescia ma questo non toglie nulla al grande lavoro fatto da parte di tutti. Nonostante le rotazioni ridotte, i miei ragazzi hanno saputo reagire alle difficoltà tecniche e tattiche”.

C’è un aspetto del gioco sul quale credi la squadra abbia ancora buoni margini di crescita? “Possiamo fare meglio per quanto riguarda l’aspetto difensivo. Ad esempio, nell’ultima partita contro Brescia, abbiamo subito qualche situazione di due più uno che potevamo gestire meglio, spendendo i falli in maniera differente. Bisogna essere più decisi, cinici e furbi, e ci stiamo lavorando quotidianamente in allenamento”.

LUXARM LUMEZZANE

Dopo la sconfitta all’esordio sul parquet di Capo d’Orlando, Lumezzane ha decisamente cambiato marcia in questo avvio di campionato, trovando otto vittorie consecutive che al momento la proiettano al comando in solitaria nel Girone A di Serie B Nazionale. Guidata per il secondo anno in fila da Marco Ciarpella, la formazione bresciana può contare su un roster blasonato per la categoria, guidato nel backcourt dal playmaker tuttofare Niccolò Piccionne, insieme al tiratore Martino Criconia e a un giocatore d’esperienza come Giacomo Siberna. Il colosso difensivo Andrea La Torre e il pivot Marco Cusin, 115 presenze in maglia azzurra e per la prima volta in carriera in Serie B, saranno invece i principali punti di riferimento sotto le plance. L’ex Treviglio Michele Rubbini, la guardia Francesco Stefanelli, per diversi anni protagonista in Serie A2, il classe 2005 Federico Gamberini e il croato Dominik Samija portano forze fresche dalla panchina al reparto esterni, mentre Nicolas Alessandrini aggiunge centimetri e tiro da fuori al reparto lunghi. In dubbio la presenza di Lorenzo Varaschin, ai box nelle ultime partite per un problema fisico. Due gli ex della sfida: Martino Criconia ha vestito la maglia biancorossoblu nella passata stagione, mentre Lorenzo Varaschin vanta un’esperienza in Assigeco nella prima metà di 2022/2023.