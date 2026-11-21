Grave incidente in Valnure a Bettola, all’altezza del bivio per Massara, alla mezzanotte del 22 novembre. Un’auto con a bordo due giovani, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 23, è finito fuori strada, nei pressi del ponte sul Rio Barbarone, finendo lungo la scarpata. Un volo di quattro metri tra alberi e sterpaglie, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere i due.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, con i volontari della Pubblica Valnure, che hanno prestato le prime cure ai feriti: entrambi i ragazzi sono sempre rimasti coscienti durante le operazioni di soccorso e sono uscita soli dall’auto. La 23enne è rimasta ferita in modo lieve, mentre le condizioni del 22enne, che ha accusato un forte dolore alla schiena, sono più serie ma non gravi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Bettola.