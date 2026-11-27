Imprese locali che vengono acquisite da multinazionali e progressivamente svuotate fino alla loro dismissione, insieme al patrimonio umano e di cultura industriale che portavano con sè. Il 90 per cento delle crisi aziendali gestite dalla Regione Emilia Romagna negli ultimi due anni ha questi connotati. Lo ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, nel corso del convegno organizzato da Confcooperative Piacenza nella sede della Provincia sul tema delle “imprese recuperate” dai lavoratori. L’approfondimento voluto dalla centrale cooperativa piacentina si è focalizzato su un modello di rilancio dell’azienda entrata in crisi ancora assai poco utilizzato. Anche perchè poco conosciuto nei suoi meccanismi di funzionamento e nei suoi vantaggi. L’impresa recuperata dai lavoratori che decidono di costituire una nuova cooperativa assumendo la proprietà, noto anche come workers buyout, può essere una soluzione praticabile anche per quelle realtà imprenditoriali che si trovano ad affrontare il difficile passaggio del ricambio generazionale.

A spiegare il suo funzionamento alcuni esperti: Pierpaolo Baroni, responsabile nazionale delle imprese recuperate di Confcoop, il presidente di Unioncoop, il centro servizi di Confcoop Piacenza, Davide Carolfi, la consulente del lavoro Monia Pastorini e l’avvocato esperto di diritto societario Lorenzo Lucchini. Quest’ultimo ha sottolineato come nell’ambito delle procedure per la messa all’asta degli asset aziendali da parte dei tribunali, a parità di offerta sono premiate le proposte avanzate dalle cordate di lavoratori. Baroni ha rimarcato come esistano strumenti di sostegno economico e di supporto finanziario al servizio dell’impresa recuperata: “Le risorse economiche non sono un problema, servono responsabilità e volontà di salvare un patrimonio imprenditoriale”. A portare il saluto iniziale il direttore della Provincia Davide Marenghi e il presidente provinciale di Confcooperative Daniel Negri.

Nella seconda parte del convegno hanno dibattuto del tema Enrica Gambazza, direttrice di Cna Piacenza, il segretario di Cisl Parma e Piacenza Michele Vaghini insieme all’assessore Paglia. Per Gambazza a Piacenza “il tema del ricambio generazionale è assai attuale per la presenza di un ampio tessuto di piccole imprese a conduzione familiare che conserva un forte tratto identitario; talvolta anche la governance all’interno delle famiglie stesse può essere faticosa o i figli intendono prendere strade diverse, l’artigianato inoltre è una tipologia di attività che ha bisogno delle filiere, da questi fattori derivano spesso difficoltà nel garantire la continuità delle aziende. La burocrazia è un problema rilevante in termini di normativa che cambia e non si addice alle piccole realtà, e c’è una carenza di figure professionali sul mercato”.

Secondo Vaghini, pur in una tenuta complessiva del tessuto imprenditoriale, “è sempre più indispensabile perseguire la prevenzione delle crisi e non solo inseguire le situazioni quando sono conclamate; se c’è un’azienda in difficoltà occorre mettersi in rete di più per aiutare e gestire i problemi, unendo le forze tra tutte le associazioni sindacali e di categorie produttive. Non abbiamo nessun pregiudizio ideologico rispetto al modello dell’impresa recuperata, ma non è facile indurre a diventare imprenditore un lavoratore abituato a fare il dipendente, non può essere un passaggio da pensare in maniera semplice.”. L’assessore Paglia ha evidenziato che “nonostante fattori negativi internazionali l’economia della Regione ha tenuto negli ultimi mesi, anche con strumenti come la cassa integrazione che aiutano le imprese a superare le difficoltà periodiche. E’ giusto l’obiettivo di anticipare sempre di più le crisi anche perché le imprese rischiano di arrivare alla fine del loro ciclo in condizioni di difficili per il loro recupero”.