Lavori e manifestazioni sportive, ecco come cambia la viabilità
Diversi cantieri aperti in città, che ospiterà domenica 29 novembre la manifestazione “4 Piazze Running”
Tra lavori in corso e manifestazione sportive in programma nel weekend, sono previste alcune modifiche alla viabilità nel Comune di Piacenza.
Per consentire l’esecuzione di getti di massetti mediante autobetoniera, dalle ore 7.30 alle 13.30 di martedì 24 novembre, in via San Francesco, nel tratto compreso tra i civici 1 e 5, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di rifacimento del manto stradale, dalle ore 8.30 di mercoledì 25 novembre e fino al termine dell’intervento, è istituito il divieto di circolazione nella rotonda tra via Veneto, strada Agazzana e strada di Montecucco nel senso di marcia da via Veneto a strada Agazzana nonché presso lo svincolo della tangenziale sud della medesima rotatoria. Infine, giovedì 26 novembre i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata sono istituiti dalle ore 14 alle 19 in via Felice Frasi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sopramuro e quello con via XX Settembre (in quanto E-Distribuzione dovrà eseguire alcuni lavori di manutenzione dei cavi elettrici) e dalle ore 7 alle 11.30 in via Mentana, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mazzini e quello con via Calzolai (per consentire l’esecuzione di alcuni lavori edili).
Invece, domenica 29 novembre, in occasione della manifestazione podistica “4 Piazze Running”, dalle 7.30 alle 14, sarà vietata la circolazione in via Chiapponi, via Sant’Antonino, corso Garibaldi, via Poggiali, via Calzolai, corso Vittorio Emanuele (nel tratto da largo Battisti a via XX Settembre), piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida e via XX Settembre. I soli residenti potranno circolare in via Mentana, via Manzini, cantone del Monte, via Poggiali (tra via Calzolai e via Mazzini), via Vigoleno, vicolo dei Cavalli, via San Martino, vicolo Cavalletto, vicolo Lampugnani, via Sant’Ulderico, via Illica, vicolo Sant’Ilario, vicolo Perestrello, via Croce, via Medoro Savini, via San Donnino, via Felice Frasi, via Carducci e via Sopramuro. Dalle 6 alle 14 di domenica 29, inoltre, sarà vietata la sosta in corso Garibaldi, via Poggiali, piazzetta Grida, piazza Cavalli e via Sant’Antonino.