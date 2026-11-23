Per consentire l’esecuzione di getti di massetti mediante autobetoniera, dalle ore 7.30 alle 13.30 di martedì 24 novembre, in via San Francesco, nel tratto compreso tra i civici 1 e 5, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di rifacimento del manto stradale, dalle ore 8.30 di mercoledì 25 novembre e fino al termine dell’intervento, è istituito il divieto di circolazione nella rotonda tra via Veneto, strada Agazzana e strada di Montecucco nel senso di marcia da via Veneto a strada Agazzana nonché presso lo svincolo della tangenziale sud della medesima rotatoria. Infine, giovedì 26 novembre i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata sono istituiti dalle ore 14 alle 19 in via Felice Frasi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sopramuro e quello con via XX Settembre (in quanto E-Distribuzione dovrà eseguire alcuni lavori di manutenzione dei cavi elettrici) e dalle ore 7 alle 11.30 in via Mentana, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mazzini e quello con via Calzolai (per consentire l’esecuzione di alcuni lavori edili).