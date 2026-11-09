Lavori lungo l’A1, tutte le chiusure che interessano Piacenza

Come comunica Autostrade per l’Italia, sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Complanare di Piacenza (R49) e Fiorenzuola, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la Tangenziale sud di Piacenza, la SS9 via Emilia in direzione Fiorenzuola, la SP462 R verso Cortemaggiore ed entrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Bologna; per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Bologna: Fiorenzuola; per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1, in direzione Milano. In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1, in direzione Milano, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile entrare a Basso Lodigiano.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia: verso Milano: entrare alla stazione di Fiorenzuola; verso Bologna: entrare alla stazione di Parma. In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 verso Bologna. Dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia: verso Milano: entrare alla stazione di Fidenza. In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 verso Milano; verso Bologna: entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine;