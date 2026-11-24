Sulla A1 Milano-Napoli, è stato annullato il provvedimento di deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza (R49), che era previsto dalle 21 di questa sera, martedì 24, alle 5 di mercoledì 25 novembre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A1, per consentire diverse lavorazioni, tra le quali attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, di seguito indicate:

DALLE 21 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE -sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.