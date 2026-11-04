Lavori sull’A1 in seguito a un incidente, chiusure a Fiorenzuola
4 novembre 2026 | 16:41
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle mazzanotte alle 5 di giovedì 5 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso Brescia.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi in A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Brescia. Sarà chiusa anche la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Fidenza, sulla stessa A1 o alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49).