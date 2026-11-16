Lavori tra via Damiani, via Boselli e via Martiri, modifiche alla viabilità fino al 28 novembre

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale, dalle ore 20 di lunedì 16 alle 6 di sabato 28 novembre, nella rotonda posta all’incrocio tra via Damiani, via Boselli e via Martiri delle Resistenza, nonché in via Damiani nel tratto compreso tra la rotonda formata con via Martiri della Resistenza e quella con via Leonardo da Vinci (carreggiata Nord), sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione.