Ieri 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come ogni anno, la facciata della Caserma “Paride Biselli”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, si è illuminata di arancione, colore simbolo della sensibilizzazione e della lotta contro la violenza di genere, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Soroptimist International d’Italia. All’evento erano presenti la Presidente del Club Soroptimist di Piacenza, Dott.ssa Claudia Gnocchi, la delegata nazionale, Dott.ssa Alessandra Tampellini, e una rappresentanza del Club, accolte dal Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Leoncini che, nell’occasione, ha voluto omaggiarle con un piccolo dono rappresentativo dell’Istituzione.

Anche la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Bobbio, dove lo scorso anno è stata inaugurata una “Stanza tutta per sé”, si è illuminata di arancione, aderendo all’iniziativa e rinnovando il messaggio di sensibilizzazione anche nella vallata del Trebbia.

L’illuminazione delle caserme rappresenta un gesto simbolico, attraverso il quale l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, fatto di interventi tempestivi, prevenzione, tutela e ascolto delle vittime, unite ad una rigorosa azione preventiva e di contrasto. Un impegno che si rafforza attraverso la collaborazione con istituzioni, centri antiviolenza e realtà associative del territorio.

Un pilastro fondamentale di questa strategia è rappresentato appunto dalle stanze dedicate all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza, denominate “Una Stanza tutta per sé”.