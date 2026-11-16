Le chiavi dei negozi chiusi consegnate al sindaco “Un’alleanza per il futuro del commercio”

Un sacchettino contenente alcune chiavi che rappresentano simbolicamente i negozi che hanno chiuso negli ultimi anni, ma soprattutto la speranza e la volontà di vedere quelle porte tornare ad aprirsi. Lo ha consegnato Confcommercio Piacenza alla sindaca Katia Tarasconi lunedì 16 novembre, nel corso dell’incontro svoltosi in Municipio nell’ambito della «Giornata delle chiavi», la mobilitazione nazionale promossa dalla Confederazione con il titolo «Viviamo le città – Riapriamo le porte al commercio». Insieme alle chiavi, è stato consegnato alla sindaca anche un cofanetto contenente gli atti del progetto Cities di Confcommercio, una raccolta di studi, approfondimenti ed esperienze dedicati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione delle economie di prossimità. Un contributo che l’associazione mette a disposizione dell’Amministrazione comunale per favorire un confronto sulle possibili iniziative da sviluppare a sostegno del commercio e della vitalità cittadina.

L’iniziativa nasce dalla preoccupazione per la progressiva scomparsa delle attività commerciali di vicinato, un fenomeno – sottolinea Confcommercio – che interessa centri storici e periferie e le cui conseguenze vanno ben oltre l’aspetto economico: “Ogni negozio che chiude significa infatti un servizio in meno per i cittadini, un punto di riferimento che viene a mancare e una strada che rischia di perdere frequentazione e vitalità. Anche Piacenza risente di questa tendenza. Secondo le nuove elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 le attività del commercio al dettaglio in sede fissa sono diminuite di 235 unità, passando da 1.027 a 792. Un andamento che si inserisce nel quadro nazionale, dove nello stesso periodo si è registrata una riduzione di circa 156mila punti vendita. In Italia i locali commerciali sfitti superano oggi le 460mila unità, con una permanenza media sul mercato senza utilizzatori superiore a sette anni”.

«Siamo convinti che oggi le associazioni di categoria debbano fare un passo in più – sottolinea Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza -. Non possiamo limitarci a rappresentare le esigenze delle imprese, ma dobbiamo contribuire anche a progettare il futuro delle nostre città. È con questo spirito che proponiamo un’alleanza con le amministrazioni comunali, mettendo a disposizione la nostra esperienza e la conoscenza diretta del territorio. A Piacenza sono già stati realizzati studi e avviate iniziative importanti. Non dobbiamo ripartire da zero, ma continuare su questa strada, lavorando insieme per trovare soluzioni che possano dare risultati concreti». Per Confcommercio il sostegno al piccolo commercio significa anche difendere la funzione sociale dei negozi, “che rappresentano un presidio di sicurezza e un servizio quotidiano, soprattutto per le persone con maggiori difficoltà negli spostamenti. Il rapporto diretto con i clienti e la consulenza offerta dai commercianti costituiscono inoltre un valore che distingue le attività di vicinato dalla grande distribuzione e dal commercio online”.

La desertificazione commerciale è un fenomeno complesso, legato a trasformazioni economiche, sociali e nelle abitudini di consumo. Per affrontarlo, secondo Confcommercio, non bastano le iniziative delle singole amministrazioni locali, ma occorrono anche politiche nazionali capaci di sostenere le imprese e favorire il recupero degli immobili inutilizzati. La proposta dell’associazione si inserisce nel progetto nazionale Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità, sviluppato dalla Confederazione per sostenere le economie di prossimità e contribuire alla rigenerazione urbana. Alla base c’è il principio della «città bene comune»: la qualità della vita urbana non dipende soltanto dalle infrastrutture e dagli edifici, ma anche dalla presenza di attività economiche, servizi e luoghi di relazione. I negozi, i pubblici esercizi e le imprese di prossimità contribuiscono all’identità dei quartieri, alla loro attrattività e alla coesione sociale. «Oltre ad aver portato il messaggio simbolico delle chiavi, abbiamo presentato una serie di proposte che sono il frutto del lavoro svolto da Confcommercio negli ultimi anni con il progetto Cities – spiega Gian Luca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza -. È stato un lavoro complesso, che ha coinvolto diversi attori, perché vogliamo far passare un concetto importantissimo: la città è un bene comune, un bene di tutti, e quindi tutti possono dare un contributo, noi come tante altre forze sociali. Penso che il messaggio che l’amministrazione ha colto sia soprattutto questo».

Cities promuove un approccio che mette insieme conoscenza del territorio, collaborazione tra pubblico e privato e sperimentazione di interventi concreti. Tra gli strumenti sviluppati figurano l’analisi dei dati sulle attività economiche e sui flussi urbani, il recupero degli spazi sfitti, la valorizzazione delle aree commerciali e delle botteghe storiche, il miglioramento dell’accessibilità e dello spazio pubblico, oltre a nuove soluzioni per la logistica e l’innovazione. L’obiettivo della mobilitazione nazionale è tradurre queste proposte in Piani d’Azione Territoriali (PAT) per le economie di prossimità, da costruire insieme ai Comuni, individuando le priorità di ciascuna città e gli interventi da realizzare. Un percorso che si colloca nel quadro della collaborazione nazionale tra Confcommercio e ANCI sulla rigenerazione urbana.

“A Piacenza – ricorda Confcommercio – esistono già esperienze significative sulle quali sviluppare questo lavoro. Negli ultimi anni, attraverso la collaborazione tra Comune, università e associazioni di categoria, sono stati approfonditi i cambiamenti del tessuto commerciale cittadino. Tra questi, la mappatura condotta dal Politecnico di Milano, che nel gennaio 2024 aveva rilevato 370 locali sfitti nella città storica, fornendo una base conoscitiva utile per orientare le politiche urbane. A questo lavoro si sono affiancati progetti di valorizzazione delle aree commerciali, a partire dall’hub urbano del centro storico e dalle iniziative sviluppate nei quartieri. Tra le esperienze più recenti figurano il progetto “Lupa Farnesiana – Negozi e persone che fanno quartiere”, avviato dal Comune con le associazioni di categoria, e il percorso per la costituzione dell’hub di prossimità di viale Dante. Per l’hub urbano del centro storico è stato inoltre pubblicato un bando che mette a disposizione 400mila euro di contributi, finanziati da Comune e Regione Emilia-Romagna, per qualificare le attività esistenti e favorire nuovi insediamenti economici”.

Il sindaco Katia Tarasconi ha accolto positivamente il significato dell’iniziativa, riconoscendo le difficoltà che attraversano le attività commerciali e la necessità di affrontarle anche attraverso interventi di carattere nazionale: «Sono molto contenta del fatto che mi siano state consegnate queste chiavi perché il Comune di Piacenza, la pubblica amministrazione, è a fianco dei commercianti. Sono anni che ci diciamo che esiste un problema e le difficoltà sono evidenti. Quando la città si svuota e si abbassano le serrande, le conseguenze riguardano tutti, a partire da chi ci risiede, anche sotto il profilo della sicurezza. È fondamentale poter contare sull’apporto dei piccoli commercianti. Credo però che sia arrivato il momento di fare squadra seriamente e di pensare a delle politiche nazionali. È necessario arrivare a una proposta strutturale dal punto di vista normativo per dare una mano al piccolo commercio. Quando un commerciante apre un negozio deve pagare la bolletta della luce, l’affitto, i mobili, la merce e, alla fine del mese, deve avere un afflusso di clienti tale da potersi garantire almeno uno stipendio. È una questione economica. Insieme dobbiamo provare a formulare proposte per trovare soluzioni strutturali nel tempo».

Sul lavoro svolto dall’amministrazione e sulla necessità di accompagnare gli interventi locali con politiche più ampie si è soffermato l’assessore al Commercio Simone Fornasari: «Ringrazio Confcommercio per la collaborazione e per la disponibilità a partecipare a una cabina di regia allargata, favorendo anche il confronto con le associazioni e le proprietà del comparto immobiliare. Credo che la nostra amministrazione, anche rispetto al passato, sia quella che ha realizzato il maggior numero di eventi. Siamo consapevoli, però, che non è sufficiente. Grazie al sostegno della Regione abbiamo anche destinato risorse concrete al commercio, a partire dall’ultimo bando per il centro storico, che mette a disposizione 400.000 euro per le nuove aperture e le attività esistenti, a sostegno dell’economia di vicinato. Interventi che intendiamo estendere anche ad altre aree della città». Fornasari ha inoltre chiesto a Confcommercio di sensibilizzare i propri organismi regionali e nazionali sulla necessità di interventi per ridurre il cuneo fiscale e la pressione fiscale sulle imprese. L’assessore ha richiamato anche il problema delle normative sovraordinate agli strumenti urbanistici comunali, che in alcuni casi consentono di trasformare ex negozi in garage, sottraendo ulteriori spazi alle attività commerciali.

In questa prospettiva, Confcommercio propone di concentrare l’attenzione su alcune priorità: “favorire il recupero dei locali inutilizzati, creare condizioni più favorevoli per chi vuole avviare un’impresa, sostenere le attività già presenti e migliorare la vivibilità e l’accessibilità delle aree commerciali, tanto nel centro storico quanto nei quartieri. Tra le possibilità previste dal progetto Cities figurano anche strumenti per favorire l’incontro tra proprietari di immobili e nuovi imprenditori, incentivi alla riapertura dei locali, utilizzi temporanei degli spazi sfitti e iniziative capaci di riportare frequentazione nelle strade commerciali. Il Piano d’Azione Territoriale potrebbe consentire di collegare queste misure alle esperienze già avviate, definendo le priorità e individuando le modalità per realizzarle”. A livello nazionale, Confcommercio propone inoltre l’istituzione di un Fondo dedicato ai Comuni che adottano piani per sostenere le economie di prossimità.