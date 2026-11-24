Che la crisi sia dovuta a un default di natura economica e gestionale o alla mancanza di ricambio generazionale dei vertici, l’impresa in difficoltà può essere recuperata dai suoi lavoratori. Pierpaolo Baroni, responsabile nazionale Imprese Recuperate di Confcooperative spiega in cosa consiste questa opportunità che necessita di un supporto adeguato delle istituzioni per un’applicazione efficace. Sarà uno dei relatori del convegno promosso da Confcooperative Piacenza il 25 novembre presso la sala del consiglio provinciale “Crisi d’impresa e ricambio generazionale: l’impresa recuperata come soluzione al ricambio generazionale e strumento di sviluppo territoriale”, a cui prenderanno parte anche l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia e il presidente regionale di Confcoop Francesco Milza.

“Nella storia di un’impresa entrare in una fase di crisi – spiega Baroni – è una delle possibilità da mettere in conto. Possono essere diverse le cause: non solo legate a scelte sbagliate, un’azienda può andare anche molto bene, ma se manca il ricambio generazionale e quindi la prospettiva futura, il passo verso il declino può essere breve. La formula dell’impresa recuperata può diventare allora l’unica alternativa alla chiusura, alla vendita a nuovi proprietari che talvolta porta allo spacchettamento e alla dispersione di un patrimonio di conoscenze e di cultura industriale. In questo percorso invece sono i dipendenti, spesso quelli più attivi e più innamorati del proprio lavoro, che decidono di valorizzare la propria esperienza, mettendosi insieme in una cooperativa per portare avanti dal punto di vista imprenditoriale l’attività. Spesso accade che siano le singole competenze dei lavoratori, quelli che conoscono meglio un settore o una filiera dell’azienda a fare la differenza, e quindi riescano a organizzarsi in forma cooperativa per prendere le sue redini”.

“Confcooperative può assumere un ruolo di regia, – prosegue Baroni – affiancando i lavoratori nel percorso che conduce a diventare imprenditori e soci di una public company costituita dalla nuova cooperativa. Essenziale è capire dove l’azienda ha sbagliato in passato per evitare di ripetere gli errori e poi valutare se c’è il capitale umano, se ci sono persone realmente convinte di guardare avanti. Inizia così un percorso di confronto finalizzato a comprendere se sussistono tanto le motivazioni quanto le capacità tecniche. Acquisite queste informazioni, è possibile costruire un business plan che assurge a stella polare per capire a quali condizioni procedere”. “Oltre a questi passaggi obbligati – aggiunge Baroni – direi che uno degli ingredienti fondamentali del percorso è la fiducia: spesso ci confrontiamo con persone ferite, a volte anche disperate per la perdita del lavoro e la preoccupazione di non trovare una ricollocazione. L’impresa recuperata si propone recuperare prima di tutto la fiducia in grado di rilanciare il patrimonio umano dell’impresa, la componente fondamentale e imprescindibile per avviare qualsiasi operazione di carattere economico. Poi nel business plan occorre naturalmente trovare le strategie corrette, cosa sia meglio fare e cosa fare prima”.