“Quando sento il bisogno di ascoltarmi e di ascoltare, mi fermo, cerco di capire quello che provo e scrivo versi. Seduta in un bar o mentre aspetto il pullman per tornare a casa dopo una giornata di lavoro, nelle poesie do forma e suono alle emozioni. Ai miei desideri, alle mie paure, al rifugio che cerco e fatico a trovare nel mondo ma trovo nella scrittura”. Così la poetessa piacentina Maria Chiara Razzini racconta il suo rapporto con la poesia e introduce la sua ultima raccolta in versi, intitolata: “Rifugio, acqua e pipistrelli”. Uscita nei giorni scorsi per la casa editrice Officine Gutenberg, è in libreria dal 13 novembre.

Bravissima a usare le parole, Razzini le accosta, le modella, gioca con i contrasti di luci e ombre, sorride di sé e della sorte. Cambiando poche lettere, scompone e ricompone variazioni di immagini, suoni, toni, umori. Tutto è tenuto insieme da una scrittura in cui essenzialità e semplicità sposano la profondità. Il risultato è una genuinità cristallina, a tratti fiabesca, scomoda ma ostinatamente perseguita: la genuinità di un’interiorità che pulsa di vita e per la vita. Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, Razzini si interessa di letteratura, musica, cinema e tutto ciò che può attivare un cambiamento. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue poesie, due delle quali hanno trovato spazio nel 2020 su «Repubblica Milano» nella Bottega di poesia. Nel 2021 la sua lirica Barriere ha partecipato all’edizione di Cartelloni promossa dall’associazione Diciottotrenta. Nell’ottobre 2021 un suo manoscritto è risultato finalista alla 7ª edizione del Concorso di Arcipelago Itaca per “Raccolta inedita di poesia”. Menzione di merito anche per “Raccolta inedita” al 39° Premio Lorenzo Montano (2025). Il suo primo libro di versi è Da un treno (ed. L’Erudita, 2022).

Riportiamo qui “Il rifugio”, poesia che dà titolo alla raccolta:

Mi plasma

il prevedibile

mi curva

la profezia

mi tormenta la claustrofobia metropolitana, il suo spalmarsi sulla fetta del giammai mi lacera.

L’oltremodo mi lacera

i pavoni mi lacerano in un mio punto che se ne sta, impietrito là.

Chi mi ama non mi trova più

chi mi ama è una tregua

ma sono là fuori a cercare un rifugio.

Al contrario della narrativa, la poesia è un mondo poco frequentato, in cui è difficile farsi luce. Tu quando ti sei avvicinata ai versi? Cosa significa per te scrivere poesie?

Mi sono avvicinata alla poesia dieci anni fa, quasi per caso. Mia sorella gemella mi aveva invitato ad un laboratorio di scrittura buffa condotto da Marco Franchini, nell’ambito di un meeting per le professioni di cura. “Ossimori”, la mia prima poesia, è nata da quell’esperienza e con Franchini sono ancora in contatto. Dovevamo giocare con i contrari e mi sono subito resa conto che usare le parole, metterle l’una vicino all’altra, disporle secondo un ritmo, mi veniva naturale e mi piaceva. Ho quindi deciso di coltivare questa predisposizione, presto diventata una passione, e forse anche un talento. Sempre supportata dalle mie sorelle Daniela e Francesca, negli anni ho seguito diversi corsi e concorsi di scrittura creativa e di poesia. A Piacenza da Qui Arte (Corso G.Garibaldi, 62) con Ben Pastor, con cui ho anche tenuto la presentazione del mio primo libro in versi: Da un treno (ed. L’Erudita, 2022). A Piacenza, Fiorenzuola e Milano ho partecipato a concorsi di slam poetry con poesie ironiche e l’hanno scorso ho frequentato on line la Scuola Fenysia di Alberto Cristofori e Pierpaolo Orlando. Su zoom ho seguito anche Valerio Grutt della casa editrice Interno Poesia. Diversi i Festival a cui sono stata: tra questi il Festival di Poesia di Riccione, dove ho conosciuto Michele Ghiotti ed Elisa Nanini, due giovani poeti di San Marino e Modena diventati miei grandi amici. Tutte queste persone sono state prezioso terreno di confronto sulla scrittura, con i loro consigli, la loro attenzione alla cura delle parole e alla struttura dei testi, oltre che ai contenuti. Michele Ghiotti ha lasciato spazio più volte alle mie poesie sul suo blog, mentre Elisa Nanini mi ha invitato a Milano a “Laboratori di Poesia” il 28 novembre 2026, in occasione di Book City. Fra gli scrittori contemporanei voglio ricordare Daniele Mencarelli e Alessandro d’Avenia, che per me sono stati e continuano ad essere fonte d’ispirazione. Per coltivare la scrittura, soprattutto il settore non facile della poesia, è molto importante conoscere o entrare in contatto con persone dagli interessi simili, che aiutino a migliorare e stimolino a continuare il percorso. Io ho avuto questa fortuna e non l’ho sprecata. La poesia mi permette di esprimere quello che sento in modo autentico, di essere me stessa e di entrare in dialogo con gli altri e con il mondo. Un mondo che spesso non ascolta e non comprende, impone maschere da indossare, non perdona fragilità e tentennamenti. La poesia, come la letteratura e l’arte, è la colonna sonora che rende la vita più sopportabile, degna di essere vissuta. Rispetto alla scrittura in prosa, che spesso mi tiene bloccata davanti al foglio, quella in versi accende in me immaginazione, ricordi, emozioni. Ma è anche il mio modo per prendere posizione sulla realtà: non scrivo solo per me, scrivo per tutte le minoranze, per chi si sente in minoranza. Ognuno con la propria particolare storia di vita, connesso alla grande storia dell’umanità. Scrivo per andare oltre la superficie delle cose e rendere eterna ogni scintilla di vita.

È appena uscita la tua raccolta in versi, intitolata: “Il rifugio, acqua e pipistrelli”, un titolo da scoprire che ritorna tra i versi scomposto nei suoi elementi. Perché l’hai scelto? “Lottiamo contro piccoli pipistrelli. La nostra vita è guanto da boxe e su di noi ci sono i piedi del mondo” – scrivi in una poesia-. Cosa intendi con questa immagine?

La raccolta doveva intitolarsi “Il rifugio”, che è anche il titolo di una poesia. Spazio-tempo in cui custodisco la mia identità, Il rifugio è riparo, riposo e oasi di pace dal rumore e dall’indifferenza del mondo, meta alla fine di un percorso di realizzazione. Lo trovo nelle persone care, nei legami e nei valori da preservare, in quello che mi piace fare per me e per gli altri. Finestra di autenticità sul mondo, la poesia è allora il mio rifugio per eccellenza, dove non temo di mostrarmi per come sono e non mi sento giudicata. Al rifugio ho poi aggiunto acqua e pipistrelli perché sono elementi ricorrenti nelle poesie e si prestano al gioco dei contrasti, centrale in tutta la raccolta. Nei versi l’acqua è vita, purezza, salvezza, ma anche fango, deterioramento, allagamento improvviso capace di distruggere il rifugio. Basso e minaccioso come il fango, il pipistrello con il suo volo disturba la quiete del rifugio. Eppure, è un animale a me simpatico e familiare fin da bambina, quando agli scout ero il pipistrello Mang del libro della giungla. Nelle poesie c’è un grande desiderio di cambiamento, continuamente ostacolato da imprevisti, ostacoli incontrati lungo la strada: sono i pipistrelli contro cui lottiamo, in uno sforzo continuo tra autodeterminazione, smarrimento, burroni, risalite e rinascite. Mentre il mondo si diverte a sparigliare le carte, a schiacciare personalità e relazioni resta la vita da vivere fino in fondo, senza perdere il gusto di coltivare la meraviglia. Non a caso, la mia prima poesia – “Ossimori” (2016) – è dedicata agli incontri che fanno bene al cuore.

Guardarsi ciecamente convinti

Di essere dalla vita mortalmente vinti

E un giorno dormiente della settimana svegliarsi

E trovare, perdendo le proprie paure,

Una nuova occasione per meravigliarsi.

Nei versi scorre la vita di tutti i giorni. Dettagli, immagini concrete, da cui le emozioni prendono vita. Che ruolo ha la quotidianità nella tua scrittura?

La quotidianità mi aiuta a dare intensità alle emozioni. Attraversare una strada, camminare sotto la pioggia, aspettare ad un semaforo, un arcobaleno che spunta, la sfumatura di un colore o di un odore, accendono in me il sentire e la fantasia: così immagini e dettagli si fanno specchio dell’anima. L’inquinamento ambientale di cui parlo, per esempio, diventa metafora di un’interiorità impura. Tratte dal quotidiano o frutto dell’invenzione – uno squalo che prende la gamba e la stringe nella sua morsa – le immagini sono vive e vivide, a volte forti, sempre immediate per rimanere subito impresse al lettore, capaci di farsi personaggi plasmati dalla creatività dei versi. Più che confessioni, le mie poesie sono piccole istantanee del sentire, in cui chi legge spero possa ritrovarsi.

«Reinventarsi tra le rovine», «Al timore», «Paludi padane», sono le quattro sezioni in cui è diviso il libro. Perché questa scelta?

Le poesie non sono un semplice fluire di emozioni. Come nella raccolta precedente, anche qui ho voluto dare una struttura d’insieme, creare un’unità cangiante e in divenire, specchio dei cambiamenti e degli stati d’animo che mi attraversano. Per questo ho diviso i componimenti per tema e li ho raggruppati in sezioni, con un lavoro di revisione, ripensamenti e modifiche durato anni e più intenso in vista dei concorsi di poesia e della pubblicazione delle raccolte. «Paludi padane» si riferisce al luogo geografico in cui vivo e raccoglie molte delle immagini ricorrenti dell’acqua e del fango; «Al timore» è la parte in cui emergono di più le mie fragilità, il senso di inadeguatezza verso il mondo e il mio bisogno di protezione; «Reinventarsi tra le rovine» allude al desiderio di rialzarsi e rinnovarsi continuamente dopo ostacoli e cadute, ma per farlo bisogna avere il coraggio di «Essere altro lupo»: non smettere di lottare per essere sé stessi, inseguire i propri ideali, uscire trasformati dai cambiamenti per migliorare sé stessi e la società. L’essere lupo deve conciliarsi con la delicatezza capace di accogliere l’altro. Sempre più lupo hobbesiano dello stato di natura, l’uomo di oggi può uscire da questa condizione solo con uno sguardo attento e sincero alla fragilità umana. Ogni sezione della raccolta è passaggio e si riflette nelle altre, in uno slancio progressivo verso la vita.

Giochi cambiando parole, suoni, significati; ma non rinunci all’ironia. Perché è importante saper sorridere e far sorridere scrivendo?

L’ironia fa parte dei miei versi fin da quando ho cominciato con il laboratorio di scrittura buffa, non l’ho mai abbondonata. Nei lavori di slam poetry il suo uso è pensato, sistematico, le poesie assomigliano a filastrocche strutturate in elenchi o punti. Ma in quasi tutti i miei componenti c’è un velo di ironia e autoironia. Mi viene naturale, credo sia un ingrediente importante per affrontare la vita e supere il timore di essere sé stessi. Anche nei momenti amari, non prendere troppo sul serio sé stessi e le cose aiuta ad attraversare la tempesta.

Il 28 novembre porterai a Milano le tue poesie. Che ruolo avrai e cosa ti aspetti da quell’occasione?

Nell’ambito di Book City, a Milano, parteciperò a” Laboratori di poesia”, portale nazionale gratuito di Samuele Editore dedicato alla promozione di contenuti letterari. A invitarmi è stata Elisa Nanini, giovane poetessa e amica di Modena conosciuta al Festival di poesia di Riccione, che in questi anni è diventata per me un punto di riferimento. Porterò sette poesie inedite da leggere in pubblico, che entreranno poi a far parte de “Gli sfogliabili”, pubblicazione annuale di testi inediti, scelti dalla redazione di “Laboratori di Poesia”. È la prima volta che partecipo a un evento così prestigioso, sono curiosa delle reazioni del pubblico e aperta a nuove conoscenze.