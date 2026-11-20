Economia e Lavoro

Raggiungere i potenziali clienti nei mercati esteri, capire che cosa cercano e utilizzare queste informazioni per migliorare le proprie strategie commerciali e comunicative, a partire dalla pubblicità on line: è questo l’obiettivo del nuovo progetto con il quale la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione delle imprese tre mesi di affiancamento personalizzato, con consulenti e strumenti dedicati per rendere più efficace la promozione internazionale.

Al progetto (denominato “Assistenza alle imprese per l’ottimizzazione dell’advertising digitale come strumento di promozione sui mercati esteri – settore B2B”) saranno ammesse – con le adesioni in scadenza il 30 novembre – un massimo di 20 imprese che già operano nel B2B, cioè vendono prodotti o servizi ad altre imprese, e hanno già attive campagne Google Ads con un budget minimo di 1.000 euro.

Il percorso di affiancamento partirà poi a gennaio 2027 e le imprese ammesse potranno avere gratuitamente a disposizione il software dedicato, la configurazione degli strumenti di monitoraggio, l’assistenza dei consulenti e la reportistica, mentre a loro carico resterà soltanto il budget pubblicitario.

Il cuore tecnologico del progetto è un software di geofencing, che consente di indirizzare le campagne verso i potenziali clienti esteri in linea con il pubblico individuato. Una modalità di promozione mirata, pensata per concentrare gli investimenti sui destinatari più pertinenti e ridurre la dispersione delle risorse.

Il percorso inizierà con un incontro individuale per concordare con i consulenti gli obiettivi di sviluppo, i mercati prioritari e il profilo dei clienti da raggiungere. Seguiranno la configurazione di una dashboard personalizzata, un pannello per consultare i dati delle campagne, e l’impostazione dei canali pubblicitari.

Sono previsti almeno quattro incontri online di 60 minuti con i consulenti, dedicati alla valutazione degli indicatori di risultato, all’ottimizzazione delle campagne e al confronto sulle indicazioni provenienti dai mercati. L’affiancamento consentirà così alle imprese di leggere i dati con il supporto di specialisti e tradurli in azioni operative.

A conclusione sarà consegnato un report dettagliato sulle attività svolte, sui risultati di visibilità e conversione e sul ritorno dell’investimento, il cosiddetto ROI

Le manifestazioni di interesse, compilate e firmate dal legale rappresentante, dovranno essere inviate a internazionale@emilia.camcom.it entro il 30 novembre 2026. In caso di candidature superiori ai posti disponibili, la graduatoria seguirà l’ordine di arrivo delle domande. L’ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti pubblicati sul sito camerale.

La scheda di adesione, le condizioni di partecipazione e tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata al progetto sul sito della Camera di commercio dell’Emilia.