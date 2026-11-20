Le opportunità di Google Ads per l’export, nuovo progetto di Camera di Commercio Emilia
Venti posti disponibili, candidature entro il 30 novembre 2026 per partecipare al bando di Camera di Commercio Emilia
Raggiungere i potenziali clienti nei mercati esteri, capire che cosa cercano e utilizzare queste informazioni per migliorare le proprie strategie commerciali e comunicative, a partire dalla pubblicità on line: è questo l’obiettivo del nuovo progetto con il quale la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione delle imprese tre mesi di affiancamento personalizzato, con consulenti e strumenti dedicati per rendere più efficace la promozione internazionale.
Al progetto (denominato “Assistenza alle imprese per l’ottimizzazione dell’advertising digitale come strumento di promozione sui mercati esteri – settore B2B”) saranno ammesse – con le adesioni in scadenza il 30 novembre – un massimo di 20 imprese che già operano nel B2B, cioè vendono prodotti o servizi ad altre imprese, e hanno già attive campagne Google Ads con un budget minimo di 1.000 euro.
Il percorso di affiancamento partirà poi a gennaio 2027 e le imprese ammesse potranno avere gratuitamente a disposizione il software dedicato, la configurazione degli strumenti di monitoraggio, l’assistenza dei consulenti e la reportistica, mentre a loro carico resterà soltanto il budget pubblicitario.
Il cuore tecnologico del progetto è un software di geofencing, che consente di indirizzare le campagne verso i potenziali clienti esteri in linea con il pubblico individuato. Una modalità di promozione mirata, pensata per concentrare gli investimenti sui destinatari più pertinenti e ridurre la dispersione delle risorse.
Il percorso inizierà con un incontro individuale per concordare con i consulenti gli obiettivi di sviluppo, i mercati prioritari e il profilo dei clienti da raggiungere. Seguiranno la configurazione di una dashboard personalizzata, un pannello per consultare i dati delle campagne, e l’impostazione dei canali pubblicitari.
Sono previsti almeno quattro incontri online di 60 minuti con i consulenti, dedicati alla valutazione degli indicatori di risultato, all’ottimizzazione delle campagne e al confronto sulle indicazioni provenienti dai mercati. L’affiancamento consentirà così alle imprese di leggere i dati con il supporto di specialisti e tradurli in azioni operative.
A conclusione sarà consegnato un report dettagliato sulle attività svolte, sui risultati di visibilità e conversione e sul ritorno dell’investimento, il cosiddetto ROI
Le manifestazioni di interesse, compilate e firmate dal legale rappresentante, dovranno essere inviate a internazionale@emilia.camcom.it entro il 30 novembre 2026. In caso di candidature superiori ai posti disponibili, la graduatoria seguirà l’ordine di arrivo delle domande. L’ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti pubblicati sul sito camerale.
La scheda di adesione, le condizioni di partecipazione e tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata al progetto sul sito della Camera di commercio dell’Emilia.
Per informazioni: Camera di commercio dell’Emilia, internazionale@emilia.camcom.it, tel. 0522 796528 – 0521 210280.