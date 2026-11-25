Distretto del fiume Po: le piogge migliorano le condizioni idrologiche, ma non compensano il deficit della siccità estiva. Le precipitazioni registrate nelle ultime settimane hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni idrologiche del Distretto consentendo il superamento di diverse criticità pregresse, ma permangono tuttavia contesti di carenza in alcune aree del Distretto, in particolare Lombardia e Piemonte e nel sistema dei Grandi Laghi: la severità idrica a scala distrettuale passa a “bassa con precipitazioni”. LE TABELLE CON LE PORTATE DI FIUMI E LAGHI

Un quadro in progressivo miglioramento, ma non ancora ottimale, quello dello stato delle riserve idriche nel bacino del Po che, grazie alle precipitazioni di novembre, vede un beneficio su alcune delle aree che, durante gli scorsi mesi, hanno registrato maggiori difficoltà (Emilia-Romagna orientale, Delta in Veneto, Marche) a causa soprattutto del permanere delle elevate temperature che, ancora per l’intero mese di ottobre, hanno fatto registrare valori sopra la media, seppur rientrando per la prima volta da quattro mesi in condizioni di normalità climatologica. È la parte occidentale del Distretto a preoccupare maggiormente oggi, con criticità sparse in Lombardia e soprattutto Piemonte (aree nelle quali alcuni comuni sono ancora serviti dal servizio di autobotti – fonte: Smat) dove le piogge cadute non sono ancora sufficienti a colmare il gap precipitativo (-45% nel mese di novembre) e le falde non riescono a completare i loro processi di ricarica.

Il quadro sotto osservazione è completato dalla situazione dei Grandi Laghi regolati, tutti sotto la media di periodo: la preoccupazione generalizzata è in vista della prossima stagione irrigua che, stante così le cose, potrebbe partire in salita. Ma è ancora presto per valutare in concreto e l’attenzione è rivolta ora sui rilievi montuosi del Nord Italia, dove sono iniziate le prime nevicate, anche a quote basse (1000 / 500 metri), essendo la risorsa nivale la sola in grado di garantire gli apporti necessari per affrontare la stagione irrigua senza criticità. Nulla da segnalare per quanto riguarda il comparto elettrico. La severità idrica a scala distrettuale viene quindi portata a “Bassa con precipitazioni”, atteso che i modelli previsionali, con le dovute incertezze, consegnano per i prossimi mesi l’indicazione di una stagione con precipitazioni e temperature sostanzialmente in media con i valori attesi per il periodo di riferimento.

In Emilia-Romagna esce dalla fase di attenzione Ridracoli, rientrando dalle criticità avute il mese scorso. A fronte delle precipitazioni che al momento stanno cadendo sul territorio si prevedono ulteriori miglioramenti anche alle portate medie dei corsi d’acqua, ancora comunque inferiori alle medie storiche. Questi i valori registrati nelle stazioni di riferimento al 22 novembre 2026: Piacenza 552 metri cubi al secondo; Cremona 665 m3/s; Boretto (RE) 816 m3/s; Borgoforte (MN) 975 m3/s; Pontelagoscuro (FE) 1090 m3/s.

Alla data del 23 novembre 2026 le condizioni degli invasi dei Grandi Laghi Regolati sono inferiori alla media di periodo, con il Lago Maggiore in lieve rialzo (26% di riempimento); Lago di Como al 27,53% e vede per il terzo autunno consecutivo non verificarsi la consueta piena autunnale e un deficit d’afflusso dall’inizio del 2026 pari al 35%; Lago d’Iseo al 12,39%; Lago d’Idro al 6%: anche qui è mancata la piena autunnale e manca circa il 30% dell’apporto naturale; Lago di Garda al 36,32%, mancano le precipitazioni e si resta fermi ai 60 cm sopra lo Zero idrometrico (-25 cm dalla media di periodo): si confida nelle piogge e soprattutto sulla neve per non ritrovarsi un quadro critico come quello del 2023.