Bea e Zoe sono due sorelline salvate dalle strade della Calabria: hanno circa cinque mesi (sono nate nel giugno 2026) e saranno una futura taglia media contenuta. Sono entrambe tutte bianche.

Bea ha gli occhi verdi ed è più minuta, buona, dolce ed affettuosa di carattere. Zoe ha gli occhietti neri, è una adorabile “monella”, dinamica e vivace. Pre e post affido obbligatorio, per informazioni contattare Leal sezione Piacenza 3398456178