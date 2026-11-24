“Le vie dell’astrattismo”, in Fondazione la conferenza della direttrice della Ricci Oddi Lucia Pini
L’incontro si terrà giovedì 26 novembre alle ore 17 e 30
Prosegue Attraverso il Novecento, la serie di incontri condotti da Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, dedicati all’esplorazione dei principali linguaggi storico-artistici del XX secolo. Il quarto appuntamento, in calendario giovedì 26 novembre alle ore 17.30, dal titolo “Le vie dell’astrattismo”, è dedicato alla nascita della pittura astratta. Il percorso si sposterà attraverso l’Europa per incontrare artisti quai Vasilij Kandinsky, Piet Mondrian, Kazmir Malevič, interpreti di istanze diverse che approdano all’elaborazione di codici espressivi autonomi e differenti, ma accomunati dalla deliberata rinuncia alla rappresentazione della realtà naturale.
In seguito all’elevata adesione all’iniziativa, per consentire l’accoglienza adeguata di tutti i partecipanti, l’incontro si terrà all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (in via Santa Eufemia 12). La partecipazione prevede un costo di €3. Il pagamento potrà essere fatto direttamente all’Auditorium. Non è necessaria la prenotazione.