L’economia dell’Emilia-Romagna cresce “con moderato slancio”, ma lo scenario resta incerto

Nel primo semestre del 2026 l’attività economica in Emilia-Romagna è cresciuta “con moderato slancio”. L’indicatore trimestrale dell’economia regionale, elaborato dalla Banca d’Italia, segnala un aumento del prodotto dell’1,0%, un valore lievemente superiore a quello del Paese. Nonostante l’incertezza legata alle tensioni geopolitiche e ai rincari energetici, i consumi delle famiglie hanno continuato ad espandersi. La crescita ha beneficiato anche della ripresa del commercio estero e dell’aumento degli investimenti.

Le dinamiche si sono mostrate eterogenee tra i principali settori. La produzione industriale ha continuato a crescere, soprattutto nei comparti metallurgico, meccanico e alimentare. Il settore delle costruzioni, grazie ancora al sostegno pubblico derivante dal PNRR, è rimasto nel complesso stabile. L’attività nel terziario è aumentata: sono cresciuti i flussi turistici, il traffico di passeggeri negli aeroporti e le movimentazioni di merci nello scalo di Ravenna, a fronte della stagnazione del commercio al dettaglio tradizionale. Le esportazioni regionali sono aumentate del 3,0% a valori correnti e del 2,1% in termini reali, confermando la ripresa avviatasi nella seconda metà del 2025 dopo tre semestri di calo. La crescita è stata sostenuta dalle vendite verso l’Unione europea, in particolare Spagna e Germania, a fronte di una diminuzione di quelle destinate ai mercati extra UE. L’andamento è stato particolarmente favorevole per i prodotti in metallo e per l’elettronica; le esportazioni di macchinari sono rimaste stabili in termini reali, mentre quelle di autoveicoli sono diminuite.

La quota di operatori con risultati reddituali favorevoli si è mantenuta elevata: secondo il sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, il 94% delle aziende dell’industria e dei servizi prevede di chiudere l’esercizio in utile o in pareggio. Circa due terzi delle imprese ha tuttavia segnalato che l’aumento dei costi energetici ha inciso negativamente sui margini di profitto. Nel primo semestre l’occupazione regionale è aumentata dell’1,4%, più del doppio dell’analogo dato nazionale (0,6%). L’incremento si è concentrato nei servizi e fra gli autonomi e ha interessato maggiormente la componente femminile. È salito anche il tasso di attività, mentre il tasso di disoccupazione è ulteriormente calato, al 3,8%. Nonostante la maggiore inflazione sono aumentati in termini reali sia il reddito (0,6%) sia i consumi delle famiglie (1,3%).

Nella prima parte dell’anno il credito bancario al settore privato non finanziario ha accelerato (2,9% a giugno), riflettendo la ripresa dei prestiti alle aziende di maggiori dimensioni; la dinamica dei finanziamenti alle famiglie è rimasta favorevole. All’aumento della domanda si è accompagnato un lieve miglioramento delle condizioni di accesso al credito praticate dalle banche, soprattutto verso le imprese. Il tasso di deterioramento dei prestiti ha continuato a ridursi, così come la quota di nuovi crediti in bonis al settore produttivo con ritardi nei rimborsi. Il risparmio finanziario di imprese e famiglie è ulteriormente salito, sia nella componente dei depositi (1,5% a giugno) sia, in misura più marcata, in quella dei titoli a custodia (12,6%); l’incremento è stato più intenso per le imprese. La crescita del valore dei titoli è riconducibile sia all’acquisto di nuove emissioni sia all’aumento delle quotazioni sui mercati finanziari.