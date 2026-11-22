Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Legambiente Piacenza (circolo Emilio Politi) sul tema dello sviluppo della logistica all’interno del Piano Urbanistico Generale in fase di esame da parte del consiglio comunale. Ecco il testo:

I pasticci del Pug sulla logistica – Il Pug consente l’espansione del polo logistico di Le Mose oppure no? La risposta è Sì, naturalmente non in modo chiaro ed esplicito ma ad alcune condizioni. Purtroppo i piacentini sanno come va la storia delle promesse e come vengono regolarmente disattese dal 2000 a questa parte.

Andiamo con ordine. Dopo mille sollecitazioni di Legambiente, ma anche della parte più avvertita della società civile, per una valutazione accurata degli impatti prodotti dalla logistica sull’ambiente e sulle condizioni dei lavoratori, il Pug viene assunto dalla Giunta Comunale indicando la possibilità di espandere il polo di Le Mose di circa ulteriori 500.000 mq (cioè 70 campi da calcio !) nei prossimi 10 anni.

Legambiente avanza quindi numerose osservazioni al Pug fra cui la richiesta chiara e cristallina di non procedere ad alcun ampliamento prima che le gravi criticità prodotte dalla logistica vengano risolte: compensazioni alla CO2 prodotta, polveri sottili, scarse alberature, pannelli fotovoltaici al lumicino, servizi insufficienti per i lavoratori e per i camionisti, ecc., ecc.

La risposta dell’amministrazione nella controdeduzione merita di essere conosciuta: “Osservazione riconosciuta come già presente nel piano”. Ma che cosa vuol dire? La spiegazione in sommi capi è questa: la disciplina del Piano pone “forti” limitazioni alla presenza della logistica ad esclusione dell’area di Le Mose” (ci mancherebbe altro, viene da dire…). Inoltre nell’allegato Valsat vengono elencate molte condizioni fra cui “l’effettiva disponibilità all’utilizzo della connessione all’intermodalità ferroviaria, verificando che le nuove attività siano concretamente assorbibili dalla capacità di dette infrastrutture rotabili”.

A fronte di questa condizione (“inderogabile”? Ma da quanti decenni ci viene raccontata?) in zona Cesarini l’amministrazione porta in Consiglio una Delibera in cui si sottoscrive un accordo con gli operatori logistici con cui si sanerebbero antiche pendenze, addirittura del 2004 (ma chi fa i controlli?) e si mette a disposizione 1 milione di euro per la progettazione della stazione dello scalo merci, preliminare all’investimento di circa 100 milioni di euro…. da parte di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per consentire davvero il rilancio del trasporto ferroviario delle merci a Piacenza.

Dunque bisogna essere molto chiari. Legambiente ritiene positive alcune condizioni dell’accordo, nella misura in cui fornisce la possibilità di accrescere il numero delle alberature e dei presidi delle telecamere, funzionali ad un maggiore controllo del traffico dei camion e preliminare alla realizzazione del cosiddetto “parco chiuso” ma ritiene che questo accordo non possa essere il cavallo di Troia per consentire l’espansione del polo logistico di Le Mose di ulteriori 500.000 mq.