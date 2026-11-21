“La richiesta di scomputo dei canoni per la Ragazzetta è salita da circa 344 mila a oltre 416 mila euro, ma i pagamenti effettivamente documentati ammontano a poco più di 90 mila euro”. È quanto emerge dall’accesso agli atti effettuato da Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti all’Amministrazione.

“Non solo la cifra inizialmente indicata è aumentata di oltre 70 mila euro – spiega Soresi – ma dall’accesso agli atti si scopre che, a fronte di una richiesta di oltre 416 mila euro, i pagamenti documentati sono circa 90 mila: è allora necessario capire quali siano le spese che giustificano la differenza, quali documenti le attestino e soprattutto quali verifiche abbia effettuato il Comune prima di riconoscere questi importi”.

“Già l’operazione era particolarmente discutibile – commenta la capogruppo -: non si comprende, infatti, la scelta di consentire lo scomputo dei canoni per l’acquisto di arredi e attrezzature, senza nemmeno prevedere un tetto massimo di spesa. Di fatto, il Comune rinuncia ad incassare i propri canoni per finanziare l’acquisto di beni che, per loro natura, si deteriorano e perdono valore nel tempo. E non è stato nemmeno previsto un limite massimo all’importo scomputabile. Una scelta che avrebbe meritato ben altra cautela, soprattutto considerando che parliamo di una concessione della durata di 18 anni”.

A questo proposito, l’esponente di Fratelli d’Italia contesta inoltre le dichiarazioni con cui l’Amministrazione aveva sostenuto che il meccanismo fosse sostanzialmente analogo a quello della precedente concessione: “Dalla documentazione contrattuale emerge tutt’altro. Nella precedente concessione lo scomputo riguardava le spese per i lavori di ristrutturazione dei locali ed era previsto un tetto massimo. Nell’attuale concessione, invece, sono ammessi anche gli acquisti di arredi e attrezzature e non risulta stabilito un analogo limite massimo. Non si tratta quindi dello stesso meccanismo: sono due discipline profondamente diverse”.

C’è poi un ulteriore aspetto che emerge dalla documentazione acquisita, aggiunge Soresi: “Una parte dei circa 90 mila euro di pagamenti documentati riguarda l’acquisto dal precedente concessionario di arredi, mobili ed elettrodomestici già utilizzati. Ed è qui che la vicenda diventa ancora più paradossale. Già aveva fatto discutere la scelta di riconoscere uno scomputo di circa 344 mila euro per arredi e attrezzature destinati a trovarsi, al termine della concessione, dopo 18 anni di utilizzo, con un valore inevitabilmente ridotto. Oggi si scopre che la richiesta è salita a oltre 416 mila euro e che una parte delle somme documentate è stata utilizzata per acquistare beni già usati, alcuni dei quali hanno già almeno dieci anni. In sostanza, il Comune rinuncia a incassare centinaia di migliaia di euro di canoni anche per finanziare l’acquisto di arredi che hanno già alle spalle anni di utilizzo. È una scelta che merita spiegazioni molto serie e che si espone quanto meno ad un controllo da parte della Corte dei Conti”.

L’interrogazione chiede quindi di conoscere le verifiche svolte dall’Ente in merito alla congruità delle spese nonchè i contenuti dell’addendum contrattuale annunciato dal dirigente competente, chiarendo in particolare se potranno essere ammesse a scomputo anche somme per le quali non risulti ancora documentato l’effettivo pagamento.