Che le difficoltà sfocino in una crisi di natura economica e gestionale o siano dovute alla mancanza di ricambio generazionale dei vertici, l’impresa può essere recuperata dai suoi lavoratori. Come si può avviare questo percorso? Con quali strumenti di supporto? Che ruolo può avere il sindacato? Sono i temi al centro del convegno promosso da Confcooperative Piacenza il 25 novembre presso la sala del consiglio provinciale “Crisi d’impresa e ricambio generazionale: l’impresa recuperata come soluzione al ricambio generazionale e strumento di sviluppo territoriale”. Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, il presidente regionale di Confcooperative Francesco Milza, Pierpaolo Baroni, responsabile nazionale Imprese Recuperate di Confcooperative, il segretario della Cisl di Parma e Piacenza, Michele Vaghini.