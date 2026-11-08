L’Italia Chef Piacenza batte Modena e vola al primo posto in classifica

Inizio solido per i biancorossi che costringono gli ospiti a tiri forzati e innumerevoli palle perse, chiudendo il primo quarto già sulla doppia cifra di vantaggio (19-9) con un Bona ispirato (7 punti). Modena rientra subito a -5 (22-17) all’inizio della seconda frazione, ma sono ancora i canestri di Bona e l’energia di Guaccio a ristabilire le distanze. Si va all’intervallo lungo con Piacenza avanti 36-26. Due triple consecutive di Guardasoni riportano a contatto Modena (41-37 al 25’). I canestri di Livelli e Galli sono ossigeno puro per i biancorossi, che allungano nuovamente a +8 (55-47) alla fine del terzo quarto. Modena ha ancora la forza di riportarsi a -3 (55-52) all’inizio dell’ultima frazione. Il ritrovato equilibrio viene spezzato dal break decisivo a firma Milo Galli, che con 5 punti consecutivi porta Piacenza a +7 (65-58) a 4 minuti dalla sirena finale. I ragazzi di coach Maioli sono poi bravi a resistere agli ultimi tentativi di rimonta ospite, conducendo in porto questa importante vittoria col risultato finale di 73-65, che come detto vale il primo posto in classifica.