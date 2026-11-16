L’Italia Chef Piacenza cade a Persiceto 74-64

Arriva una pesante sconfitta nella trasferta di San Giovanni in Persiceto per l’Italia Chef Piacenza, priva dell’indisponibile Guaccio, che cade 74-64 sotto i colpi di una coriacea Vis. Inizio promettente per Piacenza, con i 6 punti di Livelli che valgono il 2-6 dopo 2 minuti di gioco. Persiceto ricuce prontamente, ma sono i ragazzi di coach Maioli a chiudere avanti il primo quarto 15-16. La partita rimane equilibrata nel punteggio, nonostante i biancorossi fatichino a contrastare la maggiore intensità dei padroni di casa. Si va all’intervallo lungo con la Vis a +4 (34-30).

Persiceto prova ad allungare all’inizio del terzo quarto, ma Piacenza, grazie alle triple di Bona, rimane a contatto (48-47 al 29’). Un parziale di 12-2, a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto, spinge i padroni di casa al nuovo massimo vantaggio sul 59-49. Piacenza ha un sussulto di orgoglio a 5’ dalla sirena finale grazie all’energia di Rigoni e Lombardi, ma il tentativo di rimonta viene spento sul nascere dalle triple mortifere della Vis. Finisce 74-64 per Persiceto, con Piacenza che fallisce una ghiotta occasione per portarsi a +2 sulle inseguitrici in vetta alla classifica.