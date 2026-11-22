Preziosa e sudata vittoria casalinga per l’Italia Chef Piacenza che torna al successo superando una combattiva Molinella, dopo lo scivolone di Persiceto della scorsa giornata. Piacenza parte subito forte, grazie soprattutto alle cinque triple di Livelli nei primi 8 minuti di gioco che valgono il primo allungo biancorosso sul 24-15. Molinella ricuce prontamente, ma alla fine del primo quarto sono ancora i padroni di casa a condurre di 3 lunghezze (26-23). Il match si mantiene in grande equilibrio anche nei due quarti centrali, con gli attacchi che hanno spesso la meglio sulle difese. Le triple di Pescatori e Bona sembrano poter scavare il solco decisivo a metá dell’ultimo quarto spingendo Piacenza a +10 (82-72).