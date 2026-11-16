Lite accesa a scuola tra studente e assistente scolastico, intervengono i soccorsi

Una lite in un istituto tecnico di un comune della provincia di Piacenza nella prima mattina del 16 novembre ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118. E’ avvenuto poco dopo le 8, quando si sarebbe verificato un acceso diverbio tra un alunno di 17 anni e 65enne, assistente tecnico all’interno della scuola, tale da richiedere l’arrivo dei sanitari. Entrambi i protagonisti dell’episodio sono stati condotti al Pronto Soccorso per accertamenti, visto il forte stato di alterazione. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire i contorni dell’accaduto.