Un progetto di cui si parla da almeno un paio di decenni per rendere la logistica, quella che c’è già a Piacenza nel comparto di Le Mose, cresciuta nel tempo in maniera decisamente poco governata, più sostenibile dal punto di vista ambientale. E’ il cosiddetto “polo del ferro”: al centro di accordi, impegni solenni, firme di protocolli, l’ultimo quello del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini giunto a Piacenza nel luglio del 2024 per siglare l’ennesima intesa.

IN CONSIGLIO COMUNALE – Lunedì prossimo 30 novembre in consiglio comunale arriva al voto una pratica fondamentale, propedeutica alla realizzazione di un nuovo scalo merci ferroviario inserito nel cuore del comparto logistico piacentino che potrebbe spostare dalla gomma – con tutto ciò che ne consegue in termini di traffico pesante sulle direttrici stradali e di inquinamento – ai binari. Al vaglio dei consiglieri comunali c’è l’accordo tra il Comune di Piacenza e gli operatori privati il Consorzio Due AP3 proprietario delle aree, composto dagli operatori Ikea e Generali, che aggiorna i termini di una vecchia convenzione datata addirittura 2004. Il documento di 22 anni fa – con tanto di fideiussione – regolava con una serie di impegni il passaggio di un pezzo del polo logistico al pubblico per costruire la nuova stazione merci.

NUOVO ACCORDO COI PRIVATI – Il nuovo accordo serve di fatto a monetizzare l’unico impegno mai realizzato dai privati inserito nella convenzione del 2004, la costruzione del fascio di binari al servizio del futuro scalo: la nuova intesa prevede infatti il pagamento di 5,1 milioni di euro al Comune di Piacenza, il cui utilizzo è già vincolato. Un milione dei cinque serve infatti a finanziare la progettazione del nuovo scalo merci, la cui costruzione (costo indicativo 100 milioni) resta in capo a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), mentre gli altri 4 verranno spesi per opere di miglioramento dell’intero comparto di Le Mose. Quali? E’ previsto ampliamento della videosorveglianza e introduzione di tre varchi per controllare i flussi dei mezzi pesanti, la messa in sicurezza della rotatoria sulla Strada Caorsana, nuove fermate e pensiline del trasporto pubblico per chi lavora, la piantumazione di nuovi alberi, fasce verdi e connessioni ecologiche e lavori di rimozione dell’asfalto non più utile e per ripristinare il suolo permeabile. A questo si aggiunge l’obbligo di manutenzione di strade, parcheggi, piste ciclabili e verde per altri dieci anni certi.

UNA STORIA LUNGA – Le principali tappe della lunga vicenda amministrativa del polo del ferro iniziano nel 2004 con la firma della prima convenzione coi privati che detengono le aree del comparto interessato di Le Mose: sulla base degli accordi questi ultimi devono costruire i binari, e al Comune spetterà acquisire le aree per la nuova stazione. Nel 2016 il Psc, lo strumento urbanistico in vigore allora prevede infatti a Le Mose, nell’area Granella, il nuovo polo del ferro. Ma negli anni successivi tutte le opere di urbanizzazione e servizi intorno ai capannoni della logistica vengono realizzate, tranne una: il fascio di binari indispensabile per realizzare la nuova stazione merci.

Nel 2019 a novembre viene firmato il primo Protocollo che chiarisce tra le parti la volontà di realizzare il “polo del ferro” tra la giunta del sindaco Patrizia Barbieri e l’allora Ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Nel 2023 Rfi si rende disponibile a investire direttamente in una stazione merci pubblica nel polo. Nel luglio del 2024 viene siglato il nuovo protocollo col Ministro Matteo Salvini e il sindaco Tarasconi e il Comune verifica la possibilità di stipulare una nuova convenzione coi privati per recuperare le risorse del 2004. Siamo arrivati ai giorni nostri.