L’ostello di Santa Teresa ospiterà 8 persone senza fissa dimora “Scelta di solidarietà”

“Una scelta di solidarietà che ci tocca profondamente sotto il profilo umano – sottolinea l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi – e mette in evidenza quanto sia importante, per costruire una comunità sempre più generosa, aperta e attenta a non lasciare solo nessuno, poter contare sulla reciproca collaborazione: questo, d’altra parte, è il cardine del sistema integrato dei servizi a bassa soglia e coabitazione accompagnata che vede il Comune di Piacenza impegnato in prima linea accanto alla Caritas Diocesana e al team costituito da centro sociale Papa Giovanni XXIII e cooperativa sociale Strade Blu”. “Mettere a disposizione un nuovo spazio, pensato e realizzato per l’accoglienza di chi passa e ha bisogno di un posto caldo e accogliente, concretizza l’immagine evangelica di disponibilità a cambiare il modo di vivere il mondo, senza la pretesa di cambiare il mondo stesso. Sarà poi l’amore a trasformarlo in un luogo in cui vivere una nuova fraternità. Proprio per questo – dice don Paolo Capra – abbiamo scelto di dare la nostra disponibilità all’Amministrazione comunale e a tutti gli attori in rete che, già ora, ringraziamo per aver accolto il nostro desiderio di offrire ospitalità”.