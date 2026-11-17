Il gioco d’azzardo problematico non coinvolge soltanto chi gioca, ma può avere conseguenze profonde su tutta la famiglia, compromettendo relazioni, serenità domestica ed equilibrio economico. Partner, figli, genitori e amici si trovano spesso ad affrontare preoccupazioni, conflitti e difficoltà finanziarie, senza sapere a chi rivolgersi. Per affrontare questa realtà, giovedì 19 novembre, alle 20.30, la Sala Bot di piazza XX Settembre 1, a Carpaneto, ospiterà l’incontro pubblico Iceberg – Il lato nascosto dell’azzardo. Quando il gioco d’azzardo danneggia i familiari, aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Carpaneto, dall’Ausl di Piacenza, dalla Cooperativa sociale L’Arco e dalla Fondazione La Ricerca che partecipano alla co-progettazione del progetto Iceberg, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un aspetto spesso poco conosciuto della dipendenza: il disagio di chi vive accanto alla persona che gioca d’azzardo. A fotografare la portata del fenomeno sul territorio sono anche i dati pubblicati a metà 2026, relativi al 2025, contenuti nel “Libro nero dell’azzardo. Lo Stato perdente”: a Piacenza sono stati giocati complessivamente 743 milioni di euro, pari a una media di 3.022 euro per abitante. Le cifre comprendono diverse tipologie di gioco d’azzardo, dalle slot machine al bingo, dalle lotterie al lotto, fino alle scommesse sportive e ippiche, ai giochi online e alle scommesse virtuali, dal betting exchange ai giochi numerici a totalizzatore. Numeri che restituiscono la dimensione economica del fenomeno e richiamano l’attenzione sulle sue possibili conseguenze sociali e familiari.

Ad aprire l’incontro saranno il sindaco Andrea Arfani ed Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante dell’Ausl di Piacenza. Interverranno Maurizio Avanzi, responsabile per la cura del Disturbo da gioco d’azzardo dell’Ausl di Piacenza e Silvia Cabrini, psicoterapeuta del Servizio per le dipendenze patologiche (SerDP). Saranno presenti anche Fausta Fagnoni, Stefano Sandalo, Maria Rizzi e Monica Francani, componenti del gruppo di coordinamento del progetto Iceberg per Fondazione La Ricerca e Cooperativa sociale L’Arco.

Al centro della serata ci sarà l’importanza di riconoscere i segnali di un possibile problema: richieste frequenti di denaro, spese difficili da giustificare, bugie sulle somme giocate, isolamento e tentativi ripetuti di recuperare il denaro perso. Si parlerà inoltre delle ripercussioni psicologiche e relazionali sulle famiglie, con particolare attenzione alla tutela dei figli minorenni. Come affrontare il dialogo senza alimentare conflitti? Cosa fare quando chi gioca d’azzardo nega il problema o rifiuta di chiedere aiuto? Un messaggio fondamentale è che non occorre aspettare che la persona con dipendenza accetti un percorso di cura per chiedere sostegno: anche familiari e amici possono rivolgersi autonomamente agli operatori. L’obiettivo è rompere il silenzio, superare pregiudizi e senso di vergogna e far conoscere le opportunità presenti sul territorio. Perché chiedere aiuto è possibile anche per chi non gioca, ma subisce ogni giorno le conseguenze del gioco d’azzardo di una persona cara.