Mantenere viva e pulsante la memoria senza “imbalsamarla” e farne un reperto archeologico per pochi cultori. E’ questo il significato dell’incontro promosso nella serata del 16 novembre alla Cooperativa Lupi di via Taverna a Piacenza con ospite il presidente dell’Istituto Alcide Cervi Vasco Errani. A Errani sono state donate simbolicamente dal presidente della coop Luca Esposito alcune copie del volume edito da Officine Gutenberg “Un delitto fascista”, scritto dal giornalista Mauro Ferri con la ricostruzione puntuale dell’omicidio che si consumò proprio davanti alla cooperativa quasi 105 anni fa. L’uccisione di Gaetano Lupi, nel cuore di un quartiere popolare e antifascista il 19 marzo del 1922, segnò la capitolazione della città all’avanzata della violenza squadrista del regime.

Sollecitato dalle domande della giornalista Elisabetta Paraboschi, Errani ha riflettuto intorno alla quesione di cosa significhi oggi fare memoria. “I luoghi come questo – ha rimarcato – sono elementi identitari importanti da coltivare, perchè la memoria è anche ciò che vogliamo che accada, la storia che ci insegna come andare avanti. In questi mesi all’Istituto Cervi abbiamo promosso una serie di laboratori riservati ai giovani sulla Costituzione e gli articoli fondamentali della Carta, ma il tema non è solo celebrare quanto riscoprire l’attualità del messaggio antifascista”. “A partire da quell’articolo 1 ‘L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro’ – ha proseguito – che è un tema sostanzialmente irrealizzato per almeno due generazioni, allora occorre ripartire da qui per restituire a tutti una prospettiva di futuro. Non dobbiamo assumere un atteggiamento paternalista nei confronti delle giovani generazioni, perchè i ragazzi oggi sono consapevoli di vivere in un mondo molto diverso dal nostro. È in atto un movimento nella società anche, ma la risposta non può essere solo di ordine pubblico. Con la premessa fondamentale che va rigettata sempre la violenza, occorre ascoltare per dare la possibilità di costruire un aspirazione di cambiamento”.