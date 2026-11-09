Lutto in Diocesi per la scomparsa di don Luigi Carini
Questa mattina, lunedì 9 novembre, presso la Residenza Cerati è deceduto don Luigi Carini.
Nato a Sariano (Piacenza) il 19 ottobre 1940, è stato ordinato presbitero il 14 agosto 1966. Lo stesso anno è nominato vicario parrocchiale della parrocchia di Vigolzone (PC) e nel 1970 di Borgo Val di Taro (PR). Nel 1971 assume l’incarico di parroco della parrocchia di Castagnola (PC) e nel 1978 è nominato parroco di Carmiano (PC). Nel 1997 gli viene affidato anche l’incarico di amministratore parrocchiale di Cassano (PC). Nel 2022 per motivi di salute e di anzianità si è ritirato presso la sua abitazione privata. Dal 1 maggio 2026 era ospite della Residenza Cerati.
I funerali saranno celebrati mercoledì 11 novembre alle 15 nella Chiesa di Carmiano (PC).
Domani, martedì 10 novembre alle ore 20.30, nella stessa Chiesa di Carmiano si terrà una Veglia di preghiera.