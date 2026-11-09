Lutto in Diocesi per la scomparsa di don Luigi Carini

Nato a Sariano (Piacenza) il 19 ottobre 1940, è stato ordinato presbitero il 14 agosto 1966. Lo stesso anno è nominato vicario parrocchiale della parrocchia di Vigolzone (PC) e nel 1970 di Borgo Val di Taro (PR). Nel 1971 assume l’incarico di parroco della parrocchia di Castagnola (PC) e nel 1978 è nominato parroco di Carmiano (PC). Nel 1997 gli viene affidato anche l’incarico di amministratore parrocchiale di Cassano (PC). Nel 2022 per motivi di salute e di anzianità si è ritirato presso la sua abitazione privata. Dal 1 maggio 2026 era ospite della Residenza Cerati.