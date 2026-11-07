Lyons replicano in Coppa Italia la sfida contro Valorugby Emilia

Domenica si conclude il cammino di Sitav Rugby Lyons in Coppa Italia, con un “replay” dell’ultima gara di campionato: i bianconeri scenderanno in campo al “Mirabello” di Reggio Emilia, nella sfida contro i Campioni in Carica. Già matematicamente eliminati i Leoni, che potranno scendere in campo con leggerezza ed entusiasmo al cospetto di una formazione già qualificata alle semifinali ma che deve ancora blindare il primo posto nel girone. Il Valorugby Emilia è a punteggio pieno nel girone di Coppa, ma è insidiato da vicino dalle Fiamme Oro per il primo posto che vale il fattore campo nelle semifinali. Per raggiungere l’obiettivo gli uomini di Marcello Violi non possono fare sconti e cercheranno la vittoria, con una formazione forte e competente.

Per i Leoni l’obiettivo è di mettere punti in saccoccia per consolidare il quarto posto nel girone e “vendicare” la sconfitta patita due settimane in campionato, in cui il Valorugby piegò i Lyons per 47-19. Per farlo, Tino Paoletti mischia un po’ le carte davanti, con Bottacci che rientra tra i titolari con la maglia numero 8 al posto dell’infortunato Capitan Moretto. Turno di riposo anche per Bance e Perazzoli, con i giovani Lacenere e Barbieri che saranno titolari in terza linea. In prima linea, Riccardo Borghi taglia il traguardo delle 50 presenze in prima squadra, e lo fa con la maglia numero 2 affiancato da Bona e Tripodo. Capitano di giornata sarà Alessandro Via, che guiderà la linea arretrata insieme al numero 10 Leonardo Russo. Appuntamento per domenica 8 novembre al “Mirabello” alle ore 14.30 per la gara valida per la quinta giornata di Coppa Italia.